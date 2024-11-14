Ребенок упал с высоты 6 метров на детском утреннике в Тобольске

Сюжет Дети

Новогодний утренник в Тобольске обернулся трагедией для семьи с двумя детьми и для учреждения культуры, где проходил праздник. 7-летний мальчик забрался в вентиляционную камеру через незапертую дверь и провалился с огромной высоты в зал, где шло представление.