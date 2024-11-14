Ребенок упал с высоты 6 метров на детском утреннике в Тобольске

Posted 14 ноября, 05:31
Published 14 ноября, 05:31
Modified 14 ноября, 05:33
Updated 14 ноября, 05:33
В декабре 2023 года в Доме культуры Тобольска проходила новогодняя программа для детей-инвалидов. Среди посетителей была женщина с двумя детьми 5 и 7 лет.
«Старший ребенок прошел на третий этаж с техническими помещениями, через незапертую дверь вошел в вентиляционную камеру, расположенную над подвесным потолком. Под весом мальчика плитка потолка деформировалась, и ребенок упал с высоты 6 метров на пол в зал, где проходило детское мероприятие», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
В результате падения мальчик серьезно покалечился. Его увезли в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
Тобольский городской суд вынес приговор, в котором признал заместителя директора ДК виновным в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью. Подсудимый должен был запереть все двери технических помещений, чтобы туда не могли попасть посторонние.
Виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3,6 лет, удержания 5% в доход государства и лишения права занимать государственные и муниципальные должности в течение 2 лет. Также суд оценил моральный ущерб в 4 млн рублей.
Ранее нам стало известно, что другое детское учреждение наоборот наказали за запертые двери: в школе Тюмени учитель ушла из кабинета, закрыв учеников на ключ.