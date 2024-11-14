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Posted 14 ноября, 05:31

Published 14 ноября, 05:31

Modified 14 ноября, 05:33

Updated 14 ноября, 05:33

Ребенок упал с высоты 6 метров на детском утреннике в Тобольске

Ребенок упал с высоты 6 метров на детском утреннике в Тобольске

14 ноября 2024, 05:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Новогодний утренник в Тобольске обернулся трагедией для семьи с двумя детьми и для учреждения культуры, где проходил праздник. 7-летний мальчик забрался в вентиляционную камеру через незапертую дверь и провалился с огромной высоты в зал, где шло представление.

В декабре 2023 года в Доме культуры Тобольска проходила новогодняя программа для детей-инвалидов. Среди посетителей была женщина с двумя детьми 5 и 7 лет.

«Старший ребенок прошел на третий этаж с техническими помещениями, через незапертую дверь вошел в вентиляционную камеру, расположенную над подвесным потолком. Под весом мальчика плитка потолка деформировалась, и ребенок упал с высоты 6 метров на пол в зал, где проходило детское мероприятие», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В результате падения мальчик серьезно покалечился. Его увезли в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

Тобольский городской суд вынес приговор, в котором признал заместителя директора ДК виновным в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью. Подсудимый должен был запереть все двери технических помещений, чтобы туда не могли попасть посторонние.

Виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3,6 лет, удержания 5% в доход государства и лишения права занимать государственные и муниципальные должности в течение 2 лет. Также суд оценил моральный ущерб в 4 млн рублей.

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Ранее нам стало известно, что другое детское учреждение наоборот наказали за запертые двери: в школе Тюмени учитель ушла из кабинета, закрыв учеников на ключ.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Дети#Тюменская область#Суд#Тобольск#Утренник#Тяжкий вред здоровью
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