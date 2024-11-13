Роды ценой жизни! Врач рекомендовала тюменкам опасаться пропаганды многодетности

У чиновников всё просто: если функция деторождения в организме есть, то ее нужно использовать, причем как можно чаще. Однако стоит отметить, что особенно часто родить по несколько детей женщин призывают мужчины, которые не совсем понимают, как протекает беременность и какие последствия она влечет для женского организма.