Роды ценой жизни! Врач рекомендовала тюменкам опасаться пропаганды многодетности

Posted 13 ноября, 07:02
Published 13 ноября, 07:02
Modified 13 ноября, 07:04
Updated 13 ноября, 07:04
У чиновников всё просто: если функция деторождения в организме есть, то ее нужно использовать, причем как можно чаще. Однако стоит отметить, что особенно часто родить по несколько детей женщин призывают мужчины, которые не совсем понимают, как протекает беременность и какие последствия она влечет для женского организма.
Многодетность, или рождение трех и более детей, требует от женского организма значительных ресурсов и усилий. Уход за детьми и многочисленные беременности могут оказывать как физическое, так и психическое воздействие на женщину.
«Каждая беременность вызывает изменения в организме, которые влияют на все системы — от сердечно-сосудистой и иммунной до опорно-двигательной. С каждым последующим ребенком восстановление может становиться сложнее», — указывает акушер-гинеколог Верещагина.
Например, если оценивать работу сердечно-сосудистой системы, то во время беременности сердце и кровеносные сосуды работают с повышенной нагрузкой, так как кровь должна снабжать не только организм матери, но и плод. Частые беременности повышают риск гипертонии и сердечных заболеваний. Риски усиливаются, если беременности следуют одна за другой без достаточного периода восстановления.
Вместе с тем беременности изменяют нагрузку на позвоночник и суставы. Чем больше детей, тем выше вероятность появления хронических болей в спине, таза и ног. Кости, суставы и мышцы могут не успевать восстанавливаться между беременностями, что приводит к проблемам с осанкой и боли.
Беременность подавляет и иммунную систему женщины, чтобы предотвратить отторжение плода. Это делает женщину более уязвимой к инфекциям и хроническим заболеваниям.
Также частые беременности и связанные с ними гормональные колебания повышают риск дисфункции щитовидной железы. К тому же с каждым последующим ребенком риск возникновения послеродовой депрессии может увеличиваться. Постоянные изменения уровня гормонов и высокая нагрузка на психику могут приводить к эмоциональным сбоям.
Также врач говорит о том, что с каждой новой беременностью возрастает риск осложнений, таких как: преждевременные роды, проблемы с плацентой, разрывы матки и т. д.
«С каждой беременностью организм испытывает серьезные изменения, что повышает риск развития хронических заболеваний, включая, например, диабет, проблемы с почками, остеопороз и другие заболевания», — говорит врач.
Также даже после первых родов женщина может испытать психологическое и эмоциональное истощение. А многодетность часто связана с высоким уровнем стресса, особенно если женщине приходится балансировать между материнством, карьерой и семейной жизнью. Постоянные заботы о детях могут вызывать психическое истощение, которое накапливается со временем.
«Меня более пугает опасность возникновения репродуктивного буллинга. Многие женщины и так очень переживают, если не какие-то проблемы возникают или не получается зачать ребеночка. А тут такое давление и принуждение, я опасаюсь, что это приведет к комплексам и унижению тех, кто не может родить несколько детей. У некоторых женщин ведь по состоянию здоровья больше одного ребенка не получится», — говорит Верещагина.
Врач напоминает женщинам о том, что при правильном подходе можно минимизировать риски, связанные с многодетностью. Однако все равно необходимо соблюдать перерывы между беременностями — желательно давать организму достаточно времени для восстановления. Рекомендуемый перерыв составляет не менее двух лет. Также рожать нужно осмысленно, а не для пособий или из-за указов.
«Я встречала много разных женщин. Много тех, кто рожает на пособие, много тех, у кого традиции обязывают иметь много детей и родственники давят. Но я выступаю за счастливое и комфортное материнство. Если вы чувствуете, что пока не готовы ко второму или последующему ребенку, то не спешите. Может быть мои слова идут в разрез с депутатскими, но я бы хотела видеть здоровых и счастливых матерей», — говорит Верещагина.
Также врач добавила, что медицинскому сообществу стоит публично купировать резкие высказывания политиков, относящиеся к рождению детей, и чаще говорить о том, что роды — это не волшебство, а тяжелый процесс, испытывающий здоровье женщины.