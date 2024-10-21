Знай свое место! Тюменские феминистки и отцы поспорили о предназначении женщин

Член правления организации «Отцы России» Данилин высказался о том, что феминизм разрушил институт семьи еще в 20 веке. Он отметил, что из-за этого течения сейчас «жены не хотят быть женами», а наивысшая ее цель в жизни — рождение детей. В пример он поставил свою супругу, которая воспитывает пятерых. Более того, Данилов заявил, что женщине нельзя работать «на дядю», хотя открыть свой бизнес он женщинам все же разрешил.