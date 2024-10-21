Знай свое место! Тюменские феминистки и отцы поспорили о предназначении женщин

Posted 21 октября, 06:22
Published 21 октября, 06:22
Modified 21 октября, 08:28
Updated 21 октября, 08:28
Член правления организации «Отцы России» Данилин высказался о том, что феминизм разрушил институт семьи еще в 20 веке. Он отметил, что из-за этого течения сейчас «жены не хотят быть женами», а наивысшая ее цель в жизни — рождение детей. В пример он поставил свою супругу, которая воспитывает пятерых. Более того, Данилов заявил, что женщине нельзя работать «на дядю», хотя открыть свой бизнес он женщинам все же разрешил.
«Если она пойдёт на какого-то другого дядю работать, мне как минимум это не по душе, и любому нормальному мужчине это не по душе», — отметил Данилин.
На такие громкие заявления уже отреагировали и публичные личности. Так, Ксения Собчак выразила недовольство тем, что мужчины воспринимают женщину только как инкубатор и обслугу. В противовес члену «Отцов России» высказалась и депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева. Она отметила, что высказанные идеи вызывают у нее лишь недоумение. По ее словам, сводить талант женщин лишь к домашним обязанностям — глупость. Сегодня представительницы прекрасного пола отлично справляются с управлением бизнесом, созданием новых технологий и работой в самых разных сферах.
Однако некоторые тюменцы даже поддержали Данилина, причем среди них оказались не только мужчины.
«Недостаточно обосновал свою позицию, но вектор правильный, сначала покажите красоту женщины-матери в противовес женщине-феминистке, чьи образы в жизни отнюдь не прекрасны: бессовестность, нескромность, нелюбовь к мужчинам, отсутствие детей, карьерный рост, который вообще лишает человеческих качеств, одни маски и размен на материальное благосостояние. А человека нет. При этом страдают все близкие: дети, мужья, родители», — считает тюменка Галина Буйнова.
Такая позиция местных женщин шокирует тюменских феминисток, представительница сообщества Милана Романова рассказала «Нашему городу», что нельзя допускать того, чтобы мужчины продолжали определять сценарий жизни женщин.
«Мы не их подчиненные, они не выше нас. Так почему мужчины считают, что могут диктовать, как нам жить, как работать и рожать ли нам детей. Одумайтесь, столько лет борьбы за права и безопасность женщин идут коты под хвост», — говорит Романова.
Говоря о том, что главная цель жизни любой женщины — рождение детей, многие политики, в том числе и указанный выше Данилов, ссылаются на историю, биологию, психологию и философию. «Наш город» решил опросить экспертов в указанных сферах, чтобы они с научной точки зрения рассказали о предназначении женщин.
Тюменский историк Роман Игнатенко говорит о том, что до 19 века роль женщины в обществе была ограничена: она не имела права голоса, работала только в низших слоях, а образование получала на дому и только, если была представительницей высших сословий. Тогда главной социальной задачей женщины было ведение домашнего хозяйства и воспитание детей.
«Положение женщины в российском обществе было сложным и включало политические, экономические, социальные и духовные аспекты эмансипации. Проблемы женщин в политике впервые привлекли внимание в начале 19 века, тогда в 1812 году было создано „Женское патриотическое общество“, но в 1881 году его запретили», — рассказывает историк.
Но при Николае II снова появились женские политические структуры. В 1905 году образовался «Союз равноправия женщин», который организовал первый митинг в защиту политических прав. В 1911 году Дума приняла закон о праве женщин участвовать в земских и волостных выборах. Позже, в 1917 году, состоялась 40-тысячная демонстрация женщин, после чего был издан декрет, провозгласивший равенство женщин и мужчин перед законом.
«В 80-е годы, с либерализацией советского режима, появились первые феминистки. Конституция РФ закрепляет равные права мужчин и женщин в политике, и всё больше женщин начинает интересоваться наукой. Однако на практике женщины всё ещё составляют меньшинство в обществе. В советское время женщина считалась „роботом“, существовал так называемый домострой, где ей приходилось успевать работать, заниматься домашним хозяйством и воспитывать детей», — говорит Игнатенко.
В XX веке женщины стали получать социальную поддержку после рождения ребёнка и в случае рождения нескольких детей. Государство взяло на себя часть забот о воспитании детей, открыв детские сады. В 21 веке именно репродуктивная функция женщин становится главной причиной некоторых социальных проблем. В настоящее время практически все женщины вовлечены в экономическую жизнь. Однако есть и те, кто не работает: одни являются безработными, предпочитают оставаться дома и быть домохозяйками.
«Если оценивать историческое развитие женского сообщество, то этот путь был проделан ради свободы выбора. А потому мы можем говорить, что обязанность женщины — найти свой путь, который будет приносить благо ей и общественности», — считает историк.
Казалось, что ответ доктора биологических наук Валентины Тузовой, будет достаточно ожидаемым. Ведь биологически женщины созданы для того, чтобы воспроизводить потомство, у мужчин такой функции нет. Однако не всё так просто. Как оказалось, это не единственное предназначение «самок» в природе.
«Биологический смысл существования женской особи человека заключается не только в способности к деторождению, но и в важной роли в процессе отбора самцов, которые обладают оптимальным набором генов для выживания в современных условиях», — указала Тузова.
Эволюционная необходимость в приспособленности и рангах самцов обусловлена двумя факторами: выживание и защита. Для продолжения вида нужно передавать качественную генетическую информацию, определяющую выживаемость последующих поколений, а самка и детеныш нуждаются в защите и ресурсах от самца, который должен добывать кормовую базу и защищать пещеру.
Проще говоря, женщины с биологической стороны должны выбирать наиболее сильных самцов для того, чтобы они могли обеспечить жизнеспособное потомство и создать безопасные условия для семьи.
Психолога Петра Зосимова вопрос о предназначении женщин сначала поставит в тупик, так как в вопросе определения жизненной цели профессионалы его сфера обычно не разделяют мужчин и женщин.
«Я не могу сказать, что по каким-то психологическим причинам женщине необходимо рожать. Открою секрет — у людей нет инстинктов, как у животных. Нет в людей и материнского инстинкта, отношение женщины к ребенку определяется другими факторами. напротив, желание завести ребенка обычно возникает после самореализации», — говорит эксперт.
Специалист отмечает, что предназначение женщины, как и мужчины, найти способ реализоваться в этом мире и жить счастливую жизнь. иного варианта ответа у него пока нет.
Тюменский философ Ирина Архипова также отметила, что в ее профессиональной сфере не стоит разделять людей по половым признакам, говоря о жизненном предназначении.
«Конечно, мы можем вспомнить того же Ницше с его высказыванием о том, что „совершенная женщина есть более высокий тип человека, чем совершенный мужчина, но и нечто гораздо более редкое“, но это суждение одного философа. Если смотреть со стратифицированной точки зрения, то есть вполне определенные подходы к понимаю смысла жизни», — говорит эксперт.
Она указывает, что в философии смысл жизни понимается как осознаваемая ценность, которой человек подчиняет свою жизнь, ради которой он ставит и реализует жизненные цели. Например в гедонизме основной идеей является получение удовольствия от жизни. Эвдемонизм основной целью ставит достижение счастья. А по утилитаризму смысл жизни заключается в извлечении пользы из всего и всех.
«Невозможно дать однозначный ответ на вопрос о смысле жизни, потому что у каждого человека свои ценности и приоритеты. Каждый стремится расставить их правильно», — указала Архипова.
Осознавая необходимость поиска четкого ответа на вопрос о смысле жизни женщины, философ утверждает, что он заключается в самом процессе поиска и следовании ценностным ориентирам.
Высказывания экспертов высоко оценили тюменские феминистки. Девушки отметили, что рассуждать о предназначении человека с научной точки зрения вполне допустимо, однако этот вопрос не должен подниматься выше категории «рассуждения». Утверждать четкие цели и принуждать женщину к определенным задачам никто не должен. Более того, феминистки вовсе предлагают запретить политикам высказывать о том, что женщинам нужно делать в жизни.
«Вы видите, к чему приводят эти высказывания. Мы ведь двигаемся назад, ко временам, когда женщинам было ничего нельзя. Это деградация. Представьте сейчас страну, где нет женщины в политике, науке и так далее, как это было раньше. Никуда мы так далеко не уедем. Я считаю, что за подобные высказывания политиков нужно выписывать им штрафы, это нарушение элементарной этики!», — говорит феминистка Романова.
Борцы за права женщин уверены в том, что нужно показывать опыт успешных женщин, которые реализовались в профессии, чтобы молодые девочки могли самореализоваться и жить без ограничений, которые существовали ранее. А потом женщина уже сама сможет решить, стоит ли ей заводить детей и когда это нужно делать.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области на свет появился малыш, у которого врачи диагностировали острое отравление этиловым спиртом. Младенец скончался спустя час после родов.