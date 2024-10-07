Сильные и независимые. Топ-5 самых богатых женщин Тюменской области

Так, первая женщина в топ-100 богатых людей Тюменской области встречается уже на 2 месте. Это Елена Низамова, глава группы компаний ЭНКО. Она уже многие годы держится в числе лидеров, однако в тройку богатейших попадает первый раз. А вот быть самой богатой женщиной Тюменской области Низамовой не впервой, это звание она сохраняет с прошлого года.