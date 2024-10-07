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Posted 7 октября, 06:18

Published 7 октября, 06:18

Modified 7 октября, 06:18

Updated 7 октября, 06:18

Стали известны имена 5 самых богатых женщин Тюменской области.

Сильные и независимые. Топ-5 самых богатых женщин Тюменской области

7 октября 2024, 06:18
Фото: 1MI
Стали известны имена 5 самых богатых женщин Тюменской области.

Стали известны имена 5 самых богатых женщин Тюменской области

Сюжет
Женщины
Ранее в списке богачей Тюменской области женщинам не удавалось завоевать место в тройке лидеров. Но в этот раз всё изменилось, и тюменские бизнесвумен поравнялись с мужчинами.

1 место

Так, первая женщина в топ-100 богатых людей Тюменской области встречается уже на 2 месте. Это Елена Низамова, глава группы компаний ЭНКО. Она уже многие годы держится в числе лидеров, однако в тройку богатейших попадает первый раз. А вот быть самой богатой женщиной Тюменской области Низамовой не впервой, это звание она сохраняет с прошлого года.

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2 место

На втором месте в женском зачете расположилась Лусине Срабян, которая в общем рейтинге находится на 16-й строчке. Она является представительницей армянской бизнес-диаспоры «Арсиб» и владеет предприятиями, задействованными в области сельского хозяйства и торговли. Пару лет назад она была богатейшей женщиной региона, но в прошлом году упала до 5-го места, а сейчас снова набирает обороты.

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3 место

Бронзовая медаль у коллеги Срабян — Вардитер Нерсиян. Ее деятельность также связана с холдингом «Арсиб», и женщина также владеет компаниями, специализирующимися на сельском хозяйстве. В общем рейтинге она располагается на 20-м месте. Бизнесвумен сохранила свое место в дамском рейтинге с прошлого года.

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4 место

Впервые попадает в пятерку богатейших женщин Наталья Корелякова, которой приносит доход Тюменский аккумуляторный завод, ведущий свою историю с 1941 года. В общем рейтинге Корелякова занимает 24 место и располагается чуть ниже своего компаньона Александра Корелякова.

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5 место

Замыкает топ-5 богатых женщин Тюменской области еще одна представительница холдинга «Арсиб» Мариам Степанян. Эта бизнес-леди занимается производством молока и также владеет частью других сельскохозяйственных предприятий. В общем рейтинге она находится на 38 месте.

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В спецпроекте «Нашего города» «Топ-100 богатых людей Тюменской области» вы можете узнать, кто еще из бизнеследи региона попал в список олигархов и чем зарабатывают самые богатые мужчины.

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