Идиллия, Август и Ведомир. Какие необычные имена дают тюменцы своим детям

Posted 9 ноября, 09:17
Published 9 ноября, 09:17
Modified 9 ноября, 09:17
Updated 9 ноября, 09:17
По информации комитета ЗАГС, в число самых популярных имен у тюменских родителей вошли имена Александр, Роман, Артем и Михаил для мальчиков и Василиса, Ева, София и Анна и для девочек.
Также родители называли своих малышей и редкими именами. В их числе — Ванесса, Идиллия, Николетта, Евпатий, Митрофан, Ведомир и Август.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сокращается число детей мигрантов в школах. В настоящее время в образовательных учреждениях региона учатся 2,5 тысячи иностранцев, что не превышает 1% от общего числа обучающихся.