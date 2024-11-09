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Posted 9 ноября, 09:17

Published 9 ноября, 09:17

Modified 9 ноября, 09:17

Updated 9 ноября, 09:17

Идиллия и Ерофей вошли в число самых редких имен у тюменских новорожденных

Идиллия, Август и Ведомир. Какие необычные имена дают тюменцы своим детям

9 ноября 2024, 09:17
Фото: 1MI.

Идиллия и Ерофей вошли в число самых редких имен у тюменских новорожденных

Сюжет
Дети
С начала года в Тюменской области на свет появились более 14,6 тысячи малышей. Более 7,4 тысячи из них — мальчики.

По информации комитета ЗАГС, в число самых популярных имен у тюменских родителей вошли имена Александр, Роман, Артем и Михаил для мальчиков и Василиса, Ева, София и Анна и для девочек.

Также родители называли своих малышей и редкими именами. В их числе — Ванесса, Идиллия, Николетта, Евпатий, Митрофан, Ведомир и Август.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сокращается число детей мигрантов в школах. В настоящее время в образовательных учреждениях региона учатся 2,5 тысячи иностранцев, что не превышает 1% от общего числа обучающихся.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#ЗАГС#Новорожденные#Имена
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