Жительница Ишима родила 15-го ребенка

Posted 2 ноября, 07:19
Published 2 ноября, 07:19
Modified 2 ноября, 07:22
Updated 2 ноября, 07:22
В 2023 году губернатор Тюменской области Александр Моор вручил родителям 14 детей государственные награды — «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». А в 2024 Году Семьи у знаменитых ишимцев родилась девочка Диана.
Сейчас мама с малышкой находится под наблюдением врачей роддома и готовятся к выписке.
«Поздравляем Евгению и Николая с этим замечательным событием и желаем им здоровья, счастья и благополучия», — порадовались за семью в telegram-канале правительства Тюменской области.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени может увеличиться число многодетных семей за счет включения в их состав падчериц, мачех, пасынков и отчимов. В настоящий момент к категории многодетных относят те семьи, где воспитываются трое или более детей.