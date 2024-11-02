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Posted 2 ноября, 07:19

Published 2 ноября, 07:19

Modified 2 ноября, 07:22

Updated 2 ноября, 07:22

Жительница Ишима родила 15-го ребенка

Жительница Ишима родила 15-го ребенка

2 ноября 2024, 07:19
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.
Сюжет
Касается каждого
В семье из Тюменской области пополнение: у Евгении и Николая появился пятнадцатый ребенок. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

В 2023 году губернатор Тюменской области Александр Моор вручил родителям 14 детей государственные награды — «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». А в 2024 Году Семьи у знаменитых ишимцев родилась девочка Диана.

Сейчас мама с малышкой находится под наблюдением врачей роддома и готовятся к выписке.

«Поздравляем Евгению и Николая с этим замечательным событием и желаем им здоровья, счастья и благополучия», — порадовались за семью в telegram-канале правительства Тюменской области.
Фото: информационный центр правительства Тюменской области
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Ранее мы писали о том, что в Тюмени может увеличиться число многодетных семей за счет включения в их состав падчериц, мачех, пасынков и отчимов. В настоящий момент к категории многодетных относят те семьи, где воспитываются трое или более детей.

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#Татьяна Курганова#Общество#Касается каждого#Многодетная семья
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