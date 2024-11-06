Это опасно для здоровья: депутаты хотят запретить склонять беременных к абортам

Posted 6 ноября, 08:37
Published 6 ноября, 08:37
Modified 6 ноября, 08:39
Updated 6 ноября, 08:39
В документе указано, что под склонением к совершению аборта понимается уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждения, выдвижение требований беременной женщине. Одновременно с этим склонением к искусственному прерыванию беременности не будут считать доводы медицинских сотрудников или родственников беременной женщины, если на то имеются медицинские показания.
В пояснительной записке отмечено, что согласно многочисленным исследованиям, искусственное прерывание беременности в целом является фактором, разрушающим здоровье женщины и повышающим смертность среди женщин даже через несколько лет после его проведения.
«Было обнаружено, что у женщин, делавших аборты в первом триместре беременности, наблюдались значительно более высокие по сравнению с непрерывавшими беременность показатели смертности, причем на протяжении всего исследуемого периода, от полугода (84%) и вплоть до 10 лет (39%). Значительно выше оказалась смертность среди делавших аборт на поздних (после 12 недель)сроках, от 331% в первый год до 141% в течение 10 лет. Таким образом, искусственное прерывание беременности, особенно совершенное под принуждением, является физически и психологически травмирующим, опасным медицинским вмешательством, влекущим за собой ухудшение здоровья и качества жизни женщины», — отмечено в пояснительной записке.
В случае принятия закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности», он вступит в силу со дня опубликования. Информации о наказании за нарушения запрета в документе не указано.
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