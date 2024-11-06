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Posted 6 ноября, 04:23

Published 6 ноября, 04:23

Modified 6 ноября, 04:25

Updated 6 ноября, 04:25

В Тобольске сливочное мало стоит дороже, чем в Тюмени

Разница в цене более 130 рублей: ищем самое дешевое масло в Тюменской области

6 ноября 2024, 04:23
Фото: 1MI.

В Тобольске сливочное мало стоит дороже, чем в Тюмени

В Тюмени стоимость сливочного масла ниже, чем в Тобольске. В среднем разница в цене за пачку весом 180 граммов составляет 1-5 рублей. Такая информация представлена на онлайн-сервисах доставки товаров магазинов и гипермаркетов.

Данную тенденцию подтверждают и в Тюменьстате — средняя стоимость килограмма сливочного масла в целом в Тюменской области составляет 1018 рублей, в Тюмени килограмм стоит 1009 рублей, в Тобольске на 130 рублей дороже — 1141 рубль.

Самое дешевое масло продают в Ишиме — килограмм там можно купить 978 рублей, а стоимость 180-граммовой пачки не превышает 200 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что из тюменских магазинов исчезло сливочное масло бренда «Простоквашино» — компания-поставщик приостановила на время поставки из-за кризиса на рынке молочной продукции. Тюменцы также отмечают, что стало проблематичнее найти масло «Ирбитское» и «Талицкое». С лета этого года из продажи исчезло шоколадное масло «Ирбитское».

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