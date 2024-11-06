Разница в цене более 130 рублей: ищем самое дешевое масло в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что из тюменских магазинов исчезло сливочное масло бренда «Простоквашино» — компания-поставщик приостановила на время поставки из-за кризиса на рынке молочной продукции. Тюменцы также отмечают, что стало проблематичнее найти масло «Ирбитское» и «Талицкое». С лета этого года из продажи исчезло шоколадное масло «Ирбитское».