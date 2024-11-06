Разница в цене более 130 рублей: ищем самое дешевое масло в Тюменской области

Posted 6 ноября, 04:23
Published 6 ноября, 04:23
Modified 6 ноября, 04:25
Updated 6 ноября, 04:25
Данную тенденцию подтверждают и в Тюменьстате — средняя стоимость килограмма сливочного масла в целом в Тюменской области составляет 1018 рублей, в Тюмени килограмм стоит 1009 рублей, в Тобольске на 130 рублей дороже — 1141 рубль.
Самое дешевое масло продают в Ишиме — килограмм там можно купить 978 рублей, а стоимость 180-граммовой пачки не превышает 200 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что из тюменских магазинов исчезло сливочное масло бренда «Простоквашино» — компания-поставщик приостановила на время поставки из-за кризиса на рынке молочной продукции. Тюменцы также отмечают, что стало проблематичнее найти масло «Ирбитское» и «Талицкое». С лета этого года из продажи исчезло шоколадное масло «Ирбитское».