В исправительных колониях Тюменской области возник дефицит надзирателей

Posted 6 ноября, 07:40
Published 6 ноября, 07:40
Modified 6 ноября, 07:42
Updated 6 ноября, 07:42
По словам инсайдера, в колонии требуются надзиратели, которые будут непосредственно работать с заключенными. Также свободными остаются и другие вакансии, в том числе кинологов, сотрудников в отделы по воспитательной работе и т.д, пишет Ура.Ру.
На официальном сайте УФСИН России по Тюменской области отмечено что в ФКУ ИК-2 УФСИН, открыты вакансии начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, кинолога (селекционера) племенного питомника служебного собаководства, младшего инспектора отдела охраны.
В ИК-4 УФСИН требуются младший инспектор отдела охраны и инспектор группы надзора отдела безопасности, в ИК-6 — инспектор группы надзора отдела безопасности, младший инспектор отдела охраны, инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны, в СИЗО -1 требуются младший инспектор дежурной службы, оператор отдела режима и надзора, младший инспектор отдела охраны, старший техник группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны.
Также открыты вакансии в других исправительных колониях и СИЗО Тюменской области. В целом свободными остаются около 80 рабочих мест.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский военный комиссариат ищет более сотни военных, желающих служить по контракту. Нужны стрелки, снайперы, водители, командиры.