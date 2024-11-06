Метель и гололед. В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted 6 ноября, 08:04
Published 6 ноября, 08:04
Modified 6 ноября, 08:06
Updated 6 ноября, 08:06
В четверг на юге региона ожидаются осадки в виде снега, местами сильного. Вероятны метели, снежные заносы на дорогах. Скорость ветра будет достигать 15-18 м/с. В течение дня максимальна температура воздуха составит -2…-7, в ночные часы похолодает до -5…-10.
Пятница, 8 ноября, пройдет без существенных осадков, ветер будет дуть со скоростью до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут -3…-8, в темное время суток опустятся до -13. В субботу снегопады вернутся в регион, ветер усилится до 17 м/с. Одновременно с этим потеплеет –до 0…-5 днем и до -6…-11 в ночные часы.
В Тюмени в четверг синоптики обещают небольшой снег, -4….-7 и ветер до 14 м/с. В пятницу, 8 ноября, день пройдет без осадков, максимальная температура воздуха составит -3…-9. В субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, в областной столице потеплеет до +1…-6. Ожидаются снегопады, снег с дождем. За двое суток метеорологи прогнозируют выпадение более 10 мм осадков.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные обрушившийся на Тюмень штормовой ветер снес несколько остановок, повалил деревья, дорожные знаки. Его скорость достигала 20 м/с.