Метель и гололед. В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Пятница, 8 ноября, пройдет без существенных осадков, ветер будет дуть со скоростью до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут -3…-8, в темное время суток опустятся до -13. В субботу снегопады вернутся в регион, ветер усилится до 17 м/с. Одновременно с этим потеплеет –до 0…-5 днем и до -6…-11 в ночные часы.