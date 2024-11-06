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Posted 6 ноября, 08:04

Published 6 ноября, 08:04

Modified 6 ноября, 08:06

Updated 6 ноября, 08:06

Метель и гололед. В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Метель и гололед. В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

6 ноября 2024, 08:04
Фото: 1MI.
По данным Гидрометцентра России, в ближайшие трое суток Тюменская область окажется в зоне влияния циклонов и атмосферных фронтов. Метеорологи прогнозируют метели, снегопады, ветер с порывами до 15-20 м/с и похолодание.

В четверг на юге региона ожидаются осадки в виде снега, местами сильного. Вероятны метели, снежные заносы на дорогах. Скорость ветра будет достигать 15-18 м/с. В течение дня максимальна температура воздуха составит -2…-7, в ночные часы похолодает до -5…-10.

Фото: omsk-meteo.ru

Пятница, 8 ноября, пройдет без существенных осадков, ветер будет дуть со скоростью до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут -3…-8, в темное время суток опустятся до -13. В субботу снегопады вернутся в регион, ветер усилится до 17 м/с. Одновременно с этим потеплеет –до 0…-5 днем и до -6…-11 в ночные часы.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в четверг синоптики обещают небольшой снег, -4….-7 и ветер до 14 м/с. В пятницу, 8 ноября, день пройдет без осадков, максимальная температура воздуха составит -3…-9. В субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, в областной столице потеплеет до +1…-6. Ожидаются снегопады, снег с дождем. За двое суток метеорологи прогнозируют выпадение более 10 мм осадков.

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Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные обрушившийся на Тюмень штормовой ветер снес несколько остановок, повалил деревья, дорожные знаки. Его скорость достигала 20 м/с.

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