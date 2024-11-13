Трешка по цене однушки! В Тюмени могут появиться уникальные многокомнатные квартиры

Posted 13 ноября, 14:09
Published 13 ноября, 14:09
Modified 13 ноября, 18:58
Updated 13 ноября, 18:58
В мае власти ограничили строительство небольших однокомнатных и двухкомнатных квартир в столице. Теперь застройщики не могут получить разрешение на строительство, если площадь однокомнатных квартир и студий меньше 28 квадратных метров, а двухкомнатных — меньше 44 квадратных метров.
Однако для трёхкомнатных квартир таких ограничений нет. Их можно строить любой площади, даже если она превышает 40 квадратных метров, сообщают «Новые Известия». Такие объекты уже есть на рынке в Москве, где продаются трёхкомнатные апартаменты площадью всего 48,8 квадратных метров. Планировка обещает две спальни по девять квадратных метров каждая и совмещённую кухню-гостиную площадью 16 квадратных метров. Жилая площадь составляет всего 28,7 квадратных метров.
Считается, что у нарезанных на 10 квадратов комнат есть и преимущества — у каждого члена семьи есть своё личное пространство. Однако это очень маленькое личное пространство. На восьми квадратных метрах можно разместить только двуспальную кровать и шкаф с телевизором. И всё. Комната заканчивается.
«Застройщики заинтересованы в уменьшении размеров квартир, чтобы компенсировать рост цен и поддержать падающий спрос», — рассказал «Новым Известиям» генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев.
Он отметил, что в 2000-х годах доля однокомнатных квартир в продажах составляла около 20%. В 2009 году она выросла до 33%, а в 2020 году — до 43%.
Тенденция к уменьшению размеров строящихся квартир характерна для крупных городов по всему миру, добавил Антон Баксараев. Тюмень тоже не стала исключением.
Как рассказал «Нашему городу» риелтор Андрей Белоусов, на рынке уже сейчас есть маленькие «трешки». Однако пока их площади стартуют от 50 квадратных метров.
«Самая маленькая из тех, что видел в работе, — 50 квадратов. Там 12,8 на первую спальню, 12,4 — на вторую, также кухня-гостиная на 16,8. Стоит такая квартира примерно 7,6 млн рублей», — рассказывает риелтор.
На самом деле на тюменском рынке недвижимости «трешек» в пределах 50-60 квадратных метров много, причем такие варианты пользуются популярностью, особенно у семей, так как стоимость квартиры все же рассчитывается из общей квадратуры, а к тесноте многие уже привыкли.
«У нас переезжают из двухкомнатных площадью в 28 квадратов. Для них эти 50 — простор. К тому же трехкомнатная квартира площадью более 60 квадратных метров в основной части города будет стоить уже от 9 миллионов», — говорит риелтор.
Также Белоусов говорит о том, что тюменцы готовы жертвовать квадратными метрами ради более комфортного расположения ЖК.
С учетом того, что рынок недвижимости сейчас переживает непростой период, допускается, что застройщики могут начать нарезать квартиры и меньших площадей. В таком случае на рынок могут выйти и трешки в 40 квадратных метров.
«Для застройщика нарезать побольше квартир — выгоднее. С учетом того, что спрос на маленькие трешки стабильный, возможно, некоторые застройщики и пойдут на уменьшение площадей, пока закон этого не запрещает», — рассуждает риелтор Белоусов.
Увеличение спроса на небольшие трёхкомнатные квартиры также связано с изменениями в программе «Семейная ипотека». Теперь максимальный размер займа составляет 6 миллионов рублей, что делает трёхкомнатные квартиры более привлекательными для покупателей.
Однако, по словам тюменских застройщиков, они не планируют уменьшать площади трёхкомнатных квартир. Более того, у некоторых компаний и сейчас нет вариантов трёхкомнатных квартир площадью менее 58 квадратных метров, что уже считается достаточно компактным вариантом.
«Средняя площадь квартир формата Евро-3 (две изолированные комнаты и кухня-гостиная) в наших тюменских проектах — 58-60 кв.метром. И это уже максимально эргономичные и продуманные планировки, где нет неиспользуемых квадратных метров. А наоборот помимо комнат спроектированы постирочные, мастер-спальни, гардеробные комнаты. Квартиры такого формата и такой площади одни из самых популярных у семей. Поэтому у нашей компании нет планов делать их меньше», — рассказал Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».
Однако, кто знает, что будет, если в Тюмени приедут московские застройщики, которые придерживаются иной позиции. Ведь сейчас в Москве маленькие трешки уже вовсю строят. И они довольно популярны.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что с начала года в областном центре наблюдается спад в продажах новых квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи упали на 23%. Всего за девять месяцев было реализовано 14 500 квартир.