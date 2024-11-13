Трешка по цене однушки! В Тюмени могут появиться уникальные многокомнатные квартиры

Однако для трёхкомнатных квартир таких ограничений нет. Их можно строить любой площади, даже если она превышает 40 квадратных метров, сообщают «Новые Известия». Такие объекты уже есть на рынке в Москве, где продаются трёхкомнатные апартаменты площадью всего 48,8 квадратных метров. Планировка обещает две спальни по девять квадратных метров каждая и совмещённую кухню-гостиную площадью 16 квадратных метров. Жилая площадь составляет всего 28,7 квадратных метров.