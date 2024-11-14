nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 04:50

Published 14 ноября, 04:50

Modified 14 ноября, 04:52

Updated 14 ноября, 04:52

Тюменская школа заплатит штраф за запертых в кабинете детей

Тюменская школа заплатит штраф за запертых в кабинете детей

14 ноября 2024, 04:50
Фото: 1MI.
Учитель математики тюменской школы №92 без предупреждения вышла во время урока из класса и закрыла дверь на ключ. Отец одного из запертых учеников пожаловался на произошедшее в местный Департамент образования и науки.

Инцидент случился 22 сентября 2022 года. Учительница закрыла кабинет с подростками на ключ и ушла на неопределенное время, рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отец одного из оставленных без присмотра учеников подал на школу №92 жалобу. В Департаменте образования и науки Тюменской области подтвердили, что такое поведение учителя недопустимо и ставит под угрозу безопасность детей.

Тюменский суд частично удовлетворил иск родителя и обязал школу выплатить семье компенсацию морального вреда в размере 100 тыс рублей.

Продал хлам — разбогател! Сколько может заработать тюменец на советском антиквариате?
Узнать подробнее

Ранее нам стало известно, что в тюменских школах с ноября вместо звонков будет звучать музыка. Такой проект запустило Министерство просвещения РФ.

Читайте также:
Опасное противостояние: нужны ли охранникам в тюменских школах пистолеты?Рецидивист получил четыре года колонии за кражу денег у отца погибшего бойца СВОТюменская прокуратура назначила проверку после избиения школьницы сверстниками
#Татьяна Курганова#Происшествия#Школа#Безопасность#Департамент образования#Моральный вред#Тюменский суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика