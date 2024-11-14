Тюменская школа заплатит штраф за запертых в кабинете детей

Posted 14 ноября, 04:50
Published 14 ноября, 04:50
Modified 14 ноября, 04:52
Updated 14 ноября, 04:52
Инцидент случился 22 сентября 2022 года. Учительница закрыла кабинет с подростками на ключ и ушла на неопределенное время, рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Отец одного из оставленных без присмотра учеников подал на школу №92 жалобу. В Департаменте образования и науки Тюменской области подтвердили, что такое поведение учителя недопустимо и ставит под угрозу безопасность детей.
Тюменский суд частично удовлетворил иск родителя и обязал школу выплатить семье компенсацию морального вреда в размере 100 тыс рублей.
Ранее нам стало известно, что в тюменских школах с ноября вместо звонков будет звучать музыка. Такой проект запустило Министерство просвещения РФ.