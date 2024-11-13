Рецидивист получил четыре года колонии за кражу денег у отца погибшего бойца СВО

Posted 13 ноября, 13:41
Published 13 ноября, 13:41
Modified 13 ноября, 13:44
Updated 13 ноября, 13:44
Судебные разбирательства показали, что подсудимый в июне 2024 года, зная о наличии денежных средств на счете потерпевшего, воспользовался доверительными отношениями и похитил деньги, являющиеся единовременным пособием членам семьи погибшего военнослужащего. Об этом сообщается в Тг-канале Прокуратуры Тюменской области.
Потерпевший передал подсудимому свой мобильный телефон и доступ к онлайн-банку для помощи с покупками. Однако, злоумышленник, действуя без ведома потерпевшего, неоднократно переводил денежные средства на собственный счет и на счет знакомой, похитив почти 100 тыс. рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя и имеющейся у виновного судимости, суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора Упоровского района и обязал подсудимого возместить потерпевшему причиненный ущерб.
Ранее мы сообщали, что бойцу из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное в зоне СВО.