Рецидивист получил четыре года колонии за кражу денег у отца погибшего бойца СВО

Потерпевший передал подсудимому свой мобильный телефон и доступ к онлайн-банку для помощи с покупками. Однако, злоумышленник, действуя без ведома потерпевшего, неоднократно переводил денежные средства на собственный счет и на счет знакомой, похитив почти 100 тыс. рублей.