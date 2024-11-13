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Posted 13 ноября, 13:41

Published 13 ноября, 13:41

Modified 13 ноября, 13:44

Updated 13 ноября, 13:44

Рецидивист получил четыре года колонии за кражу денег у отца погибшего бойца СВО

Рецидивист получил четыре года колонии за кражу денег у отца погибшего бойца СВО

13 ноября 2024, 13:41
Фото: 1MI.
Заводоуковский районный суд вынес приговор 21-летнему молодому человеку, признавая его виновным в совершении кражи с банковского счета, что предусмотрено статьей 158 УК РФ.

Судебные разбирательства показали, что подсудимый в июне 2024 года, зная о наличии денежных средств на счете потерпевшего, воспользовался доверительными отношениями и похитил деньги, являющиеся единовременным пособием членам семьи погибшего военнослужащего. Об этом сообщается в Тг-канале Прокуратуры Тюменской области.

Потерпевший передал подсудимому свой мобильный телефон и доступ к онлайн-банку для помощи с покупками. Однако, злоумышленник, действуя без ведома потерпевшего, неоднократно переводил денежные средства на собственный счет и на счет знакомой, похитив почти 100 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя и имеющейся у виновного судимости, суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора Упоровского района и обязал подсудимого возместить потерпевшему причиненный ущерб.

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Ранее мы сообщали, что бойцу из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное в зоне СВО.

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