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Posted 13 ноября, 07:02

Published 13 ноября, 07:02

Modified 13 ноября, 07:04

Updated 13 ноября, 07:04

Тюменцы могут распродать советский антиквариат и разбогатеть.

Продал хлам — разбогател! Сколько может заработать тюменец на советском антиквариате?

13 ноября 2024, 07:02
Фото: 1MI. Тюменцы могут распродать советский антиквариат и разбогатеть.

Тюменцам предлагают распродать советский антиквариат и разбогатеть

Тюменцы могут заработать на советском антиквариате, который сейчас пользуется спросом среди коллекционеров и любителей ретро-стиля. От монет и часов до мебели и статуэток — старинные вещи времен СССР нередко оцениваются в несколько тысяч рублей. «Наш город» узнал, что и сколько стоит.

Старые советские вещи пользуются спросом на рынке антиквариата, особенно среди коллекционеров и ценителей ретро-стиля. Многие предметы времен СССР, от мебели и одежды до монет и игрушек, могут продаваться за значительные суммы, если они сохранились в хорошем состоянии. Некоторые тюменцы готовы отдавать такие предметы достаточно дешево, хотя небольшая обработка могла бы понять цену. Мы проконсультировались с сотрудником антикварного магазина Романом Ждановым, который рассказал, на какие суммы можно рассчитывать при продаже предметов советского времени.

Советские монеты

Один из самых популярных товаров — это монеты. Нумизматы готовы платить за отдельные экземпляры круглые суммы. Как говорит эксперт, некоторые монеты СССР имеют большую ценность, особенно редкие экземпляры из особых серий и годов выпуска. Например:

  • 1 рубль 1961 года. Обычно такие монеты оцениваются в пределах 500–700 рублей, в зависимости от состояния.
  • 1 рубль 1980 года с олимпийской символикой. Эти монеты посвящены Олимпийским играм в Москве и могут стоить от 200 до 1000 рублей, если находятся в хорошем состоянии.
  • 5 копеек 1958 года. Эта монета считается редкой, и ее стоимость может доходить до 5 000 рублей и выше.

Однако в Тюмени многие продают старые монеты чуть ли не банками и просят за них не такие крупные суммы. Возможно, самых дорогих монет в этих коллекциях нет. Однако, как говорит Жданов, для начинающего коллекционера такие объявления — находка.

Купюры времен СССр продают за 3 500 рублей.Купюры времен СССр продают за 3 500 рублей.
Монеты времен СССР продают за 100 рублей.Монеты времен СССР продают за 100 рублей.
Купюры времен СССр продают за 3 500 рублей.. Фото: www.avito.ru
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Советские часы

Советские часы таких марок, как «Победа», «Восток», «Ракета» также пользуются спросом у коллекционеров. В зависимости от редкости и состояния механизмов, цены могут варьироваться:

  • Часы «Победа». Обычно стоят от 1 000 до 3 000 рублей, хотя более редкие модели могут продаваться дороже.
  • Часы «Ракета». Механические часы с символикой или нестандартными циферблатами могут стоить от 2 000 до 8 000 рублей.
  • Часы «Полёт» с символикой СССР. Цены могут достигать 10 000 рублей и выше, если часы в рабочем состоянии.

В Тюмени, кстати, часы активно скупают, но по цене в 800-1000 рублей за единицу. По той же цене продают. Хотя, если наладить работу механизма и привести часы в первоначальный вид, то на их продаже можно заработать больше.

Наручные часы времен СССР продают по 1 000 рублей.Наручные часы времен СССР продают по 1 000 рублей.
Наручные часы времен СССР продают по 1 000 рублей.. Фото: www.avito.ru
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Фарфоровые статуэтки

Среди коллекционеров популярны фарфоровые статуэтки советского времени. Заводы, такие как Дулевский и Ленинградский фарфоровый, производили уникальные коллекционные изделия, которые ценятся до сих пор.

  • Фигурка «Девочка с телёнком». Стоимость такой фигурки может составлять от 5 000 до 15 000 рублей.
  • Статуэтки с изображением советских спортсменов. Цена варьируется от 3 000 до 12 000 рублей, в зависимости от сохранности.
  • Фигурки животных или сказочных персонажей. В среднем можно продать за 1 000–5 000 рублей.

В Тюмени не так много объявления по продаже фарфоровых фигур, но меньше 1 000 за них не просят. Возможно некоторые хранят фигурки, так как со временем они станут только дороже.

Статуэтки времен СССР продают в Тюмени за 1 000 рублей. Статуэтки времен СССР продают в Тюмени за 1 000 рублей.
Статуэтка «Кабан» времен СССР за 950 рублей.Статуэтка «Кабан» времен СССР за 950 рублей.
Статуэтки времен СССР продают в Тюмени за 1 000 рублей.
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Советские игрушки

Игрушки времён СССР — ещё одна категория товаров, которая пользуется популярностью среди коллекционеров. В частности, деревянные игрушки, куклы, резиновые фигуры животных и музыкальные игрушки могут стоить довольно дорого.

  • Куклы времён СССР. Некоторые куклы (особенно коллекционные и с родной упаковкой) могут стоить от 1 500 до 7 000 рублей.
  • Металлические и деревянные машинки. Цены на такие игрушки зависят от состояния и могут варьироваться от 500 до 4 000 рублей.
  • Игрушки-персонажи из мультфильмов. Цены на резиновые игрушки известных героев могут достигать 2 000 рублей и выше.

В Тюмени продается много старых кукол, некоторые уже потеряли руки и ноги. Некоторые также продают елочные игрушки, которые также оцениваются достаточно высоко.

Советская кукла за 3 500 рублей.Советская кукла за 3 500 рублей.
Ватные елочные игрушки за 2 500 рублей.Ватные елочные игрушки за 2 500 рублей.
Советская кукла за 3 500 рублей.. Фото: www.avito.ru
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Предметы интерьера и мебель

Советская мебель и декор также имеют ценность на рынке, особенно если это раритетные предметы:

  • Шкафы и комоды из массива дерева. К примеру, шкафы или комоды в хорошем состоянии могут продаваться от 10 000 до 30 000 рублей.
  • Кресла и диваны. Советские кресла часто используют в дизайне ретро-стилей, и они могут стоить от 5 000 до 20 000 рублей.
  • Светильники и торшеры. Стоимость некоторых моделей может достигать 3 000–10 000 рублей.

Тюменцы, продающие мебель времен СССР не скромничают. некоторые просят за шкафы или серванты от 20 тысяч рублей. А один буфет вовсе продается за 100 тысяч!

Буфет за 100 тысяч рублей.Буфет за 100 тысяч рублей.
Буфет за 100 тысяч рублей.. Фото: www.avito.ru

Книги и журналы

Книги советского периода также ценятся, особенно если это редкие издания или коллекционные экземпляры, выпущенные в ограниченном количестве.

  • Книги с автографами известных писателей: Например, подписанные экземпляры могут стоить от 5 000 рублей и выше.
  • Журналы «Юность», «Огонёк»: Старая периодика может стоить от 500 до 2 000 рублей за выпуск, если он находится в хорошем состоянии.

Журналы в Тюмени не так активно продают, как книги, однако просят за них совсем немного.

Советская книга за 500 рублей Советская книга за 500 рублей
Советский словарь за 250 рублей.Советский словарь за 250 рублей.
Советская книга за 500 рублей . Фото: www.avito.ru

Бытовая техника

Советская техника, такая как радиоприёмники, проигрыватели и фотоаппараты, может быть востребована среди любителей ретро-техники.

  • Проигрыватели виниловых пластинок: Цена на такие устройства варьируется от 3 000 до 15 000 рублей, в зависимости от состояния и модели.
  • Фотокамера «Зенит»: Эти камеры популярны у коллекционеров, и их цена составляет от 2 000 до 10 000 рублей.
  • Радиоприёмники: В рабочем состоянии такие радиоприёмники могут стоить от 1 500 до 5 000 рублей.

Тюменцы активно продают бытовые вещи былых времен, однако с ценой скромничают. Даже легендарные весы «Тюмень» продают всего за 1 500 рублей.

Советская швейная машинка за 2 000 рублей. Советская швейная машинка за 2 000 рублей.
Скороварка за 1 000 рублей.Скороварка за 1 000 рублей.
Легендарные весы «Тюмень» продают за 1 500 рублей.Легендарные весы «Тюмень» продают за 1 500 рублей.
Советская швейная машинка за 2 000 рублей. . Фото: www.avito.ru

Жданов обращает внимание на то, что для продажи советских вещей существует несколько возможностей: онлайн-платформы, специализированные антикварные магазины и аукционы. Прежде чем выставлять свой товар на продажу, рекомендуется обратиться к антикварам или провести оценку у коллекционеров, чтобы узнать реальную стоимость предмета.

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