Продал хлам — разбогател! Сколько может заработать тюменец на советском антиквариате?

Posted 13 ноября, 07:02
Published 13 ноября, 07:02
Modified 13 ноября, 07:04
Updated 13 ноября, 07:04
Старые советские вещи пользуются спросом на рынке антиквариата, особенно среди коллекционеров и ценителей ретро-стиля. Многие предметы времен СССР, от мебели и одежды до монет и игрушек, могут продаваться за значительные суммы, если они сохранились в хорошем состоянии. Некоторые тюменцы готовы отдавать такие предметы достаточно дешево, хотя небольшая обработка могла бы понять цену. Мы проконсультировались с сотрудником антикварного магазина Романом Ждановым, который рассказал, на какие суммы можно рассчитывать при продаже предметов советского времени.
Один из самых популярных товаров — это монеты. Нумизматы готовы платить за отдельные экземпляры круглые суммы. Как говорит эксперт, некоторые монеты СССР имеют большую ценность, особенно редкие экземпляры из особых серий и годов выпуска. Например:
Однако в Тюмени многие продают старые монеты чуть ли не банками и просят за них не такие крупные суммы. Возможно, самых дорогих монет в этих коллекциях нет. Однако, как говорит Жданов, для начинающего коллекционера такие объявления — находка.
Советские часы таких марок, как «Победа», «Восток», «Ракета» также пользуются спросом у коллекционеров. В зависимости от редкости и состояния механизмов, цены могут варьироваться:
В Тюмени, кстати, часы активно скупают, но по цене в 800-1000 рублей за единицу. По той же цене продают. Хотя, если наладить работу механизма и привести часы в первоначальный вид, то на их продаже можно заработать больше.
Среди коллекционеров популярны фарфоровые статуэтки советского времени. Заводы, такие как Дулевский и Ленинградский фарфоровый, производили уникальные коллекционные изделия, которые ценятся до сих пор.
В Тюмени не так много объявления по продаже фарфоровых фигур, но меньше 1 000 за них не просят. Возможно некоторые хранят фигурки, так как со временем они станут только дороже.
Игрушки времён СССР — ещё одна категория товаров, которая пользуется популярностью среди коллекционеров. В частности, деревянные игрушки, куклы, резиновые фигуры животных и музыкальные игрушки могут стоить довольно дорого.
В Тюмени продается много старых кукол, некоторые уже потеряли руки и ноги. Некоторые также продают елочные игрушки, которые также оцениваются достаточно высоко.
Советская мебель и декор также имеют ценность на рынке, особенно если это раритетные предметы:
Тюменцы, продающие мебель времен СССР не скромничают. некоторые просят за шкафы или серванты от 20 тысяч рублей. А один буфет вовсе продается за 100 тысяч!
Книги советского периода также ценятся, особенно если это редкие издания или коллекционные экземпляры, выпущенные в ограниченном количестве.
Журналы в Тюмени не так активно продают, как книги, однако просят за них совсем немного.
Советская техника, такая как радиоприёмники, проигрыватели и фотоаппараты, может быть востребована среди любителей ретро-техники.
Тюменцы активно продают бытовые вещи былых времен, однако с ценой скромничают. Даже легендарные весы «Тюмень» продают всего за 1 500 рублей.
Жданов обращает внимание на то, что для продажи советских вещей существует несколько возможностей: онлайн-платформы, специализированные антикварные магазины и аукционы. Прежде чем выставлять свой товар на продажу, рекомендуется обратиться к антикварам или провести оценку у коллекционеров, чтобы узнать реальную стоимость предмета.
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