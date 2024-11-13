Продал хлам — разбогател! Сколько может заработать тюменец на советском антиквариате?

Старые советские вещи пользуются спросом на рынке антиквариата, особенно среди коллекционеров и ценителей ретро-стиля. Многие предметы времен СССР, от мебели и одежды до монет и игрушек, могут продаваться за значительные суммы, если они сохранились в хорошем состоянии. Некоторые тюменцы готовы отдавать такие предметы достаточно дешево, хотя небольшая обработка могла бы понять цену. Мы проконсультировались с сотрудником антикварного магазина Романом Ждановым, который рассказал, на какие суммы можно рассчитывать при продаже предметов советского времени.