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Posted 12 декабря, 10:22

Published 12 декабря, 10:22

Modified 12 декабря, 10:30

Updated 12 декабря, 10:30

В Тюмени резко выросли цены на детское питание

В Тюмени резко выросли цены на детское питание. Почему?

12 декабря 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени резко выросли цены на детское питание

Сюжет
Дети
В регионе наблюдается резкий рост цен на детское питание. Как сообщают аналитики, выросли цены на молочные, творожные смеси, а также разного рода пюре.

Как сообщает портал РБК-Тюмень, значительнее всего подорожало фруктовое и овощное пюре, сразу на 10% за банку в 125 грамм, на втором месте расположились творожки, молочные смеси и разного рода каши. Средний прирост цен составляет от 4 до 10%.

При этом причины подорожания стандартные — повышение стоимости производства, логистические издержки и дорожающие кредиты для производителей. Также на подорожание фруктового и овощного пюре могли оказать влияние заморозки, которые были этой весной, из-за этого растут цены и на детские фруктовые соки и нектары.

Некоторые аналитики же считают, что детское питание всегда было дорогим удовольствием, а в прошлом году был создан искусственный дефицит молочных смесей в силу распространившегося информационного шума о разрыве цепочки поставок сырья для детского питания из Европы. Из-за этого цены были резко подняты поставщиками, что привело к тому, что покупать питание стали по завышенным тарифам. Когда же ажиотаж ушел, к ранее установленным ценам многие попросту решили не возвращаться.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени офтальмологи спасли жизнь младенцу с опасной инфекцией.

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#Александр Смирнов#Общество#Дети#Новости тюмени#Цены
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