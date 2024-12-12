В Тюмени резко выросли цены на детское питание. Почему?

Posted 12 декабря, 10:22
Published 12 декабря, 10:22
Modified 12 декабря, 10:30
Updated 12 декабря, 10:30
Как сообщает портал РБК-Тюмень, значительнее всего подорожало фруктовое и овощное пюре, сразу на 10% за банку в 125 грамм, на втором месте расположились творожки, молочные смеси и разного рода каши. Средний прирост цен составляет от 4 до 10%.
При этом причины подорожания стандартные — повышение стоимости производства, логистические издержки и дорожающие кредиты для производителей. Также на подорожание фруктового и овощного пюре могли оказать влияние заморозки, которые были этой весной, из-за этого растут цены и на детские фруктовые соки и нектары.
Некоторые аналитики же считают, что детское питание всегда было дорогим удовольствием, а в прошлом году был создан искусственный дефицит молочных смесей в силу распространившегося информационного шума о разрыве цепочки поставок сырья для детского питания из Европы. Из-за этого цены были резко подняты поставщиками, что привело к тому, что покупать питание стали по завышенным тарифам. Когда же ажиотаж ушел, к ранее установленным ценам многие попросту решили не возвращаться.