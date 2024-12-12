В Тюмени резко выросли цены на детское питание. Почему?

Некоторые аналитики же считают, что детское питание всегда было дорогим удовольствием, а в прошлом году был создан искусственный дефицит молочных смесей в силу распространившегося информационного шума о разрыве цепочки поставок сырья для детского питания из Европы. Из-за этого цены были резко подняты поставщиками, что привело к тому, что покупать питание стали по завышенным тарифам. Когда же ажиотаж ушел, к ранее установленным ценам многие попросту решили не возвращаться.