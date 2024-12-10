Детское шампанское: праздник для тюменских детей или путь к алкоголизму?

Posted 10 декабря, 09:56
Published 10 декабря, 09:56
Modified 10 декабря, 09:58
Updated 10 декабря, 09:58
В России давно говорят о том, что детское шампанское стоило бы запретить. Недавно за трезвое будущее детей вступилась детский омбудсмен Ольга Смирнова, предложив запретить не только продажу, но и производство таких напитков. Многие тюменцы эту инициативу поддерживают, так как их возмущает продукт, связывающий детей и алкоголь.
«А как насчёт игрушечного героина? Игрушечный набор юного нарика?», — иронично отмечают тюменцы.
Однако не все тюменцы считают детское шампанское чем-то опасным. многие уверены, что такой формат напитка позволяет приобщать ребенка к празднику.
«Чем больше ограждать ребенка от всего и запрещать, тем более непредсказуемо его поведение, когда он с этим сталкивается и теряет контроль старших. Очень много примеров из жизни. Назовите „Праздничный лимонад“, например, если кого-то смущает название „шампанское“. Разговаривать нужно с детьми, они прекрасно всё понимают», — говорят тюменцы.
Разрешить спор тюменцев решилась детский психолог Наталья Наумова. Специалист согласна с тем, что в Новый год праздник должен быть единым для всех. А потому лимонады в бутылках для шампанского позволяют детям чувствовать себя наравне со взрослыми.
«С ранних лет дети повторяют модели поведения взрослых. И позиция в стиле „тебе это нельзя — ты еще маленький“ не всегда благоприятно воспринимается ребенком. Разделение на „взрослый“ и „ребенок“ должно быть, но оно не должно выражаться в еде или напитках», — говорит Наумова.
Некоторые считают, что этот напиток помогает удовлетворить детский интерес к «взрослому шампанскому» и удерживает их от желания попробовать алкогольный вариант. Однако Наумова считает это предположение ошибочным.
«Правильно говорят тюменцы, что дети все понимают. Если в 7 лет разница в бутылках не так заметна, то в 10-12 ребенок может захотеть перейти на другую ступень и пить из одной бутылки со взрослыми», — объясняет Наумова.
Также она указывает, что в раннем возрасте дети не совсем понимают, что такое алкоголь, а потому для них детское шампанское — это не замена взрослому напитку, а «то, что пьют все, из той же бутылки».
Главная проблема детского шампанского, по мнению Наумовой, это формирование привычки видеть алкоголь как неотъемлемую часть праздника. Ребенок с детства воспринимает его как «норму», что может повысить риски развития интереса к спиртному во взрослом возрасте. Даже если родители не предполагают, что детское шампанское повлияет на отношение ребенка к алкоголю, для детей это может стать сигналом, что пить алкоголь в будущем — это часть взросления. Такой взгляд может стать частью социальных норм, которым ребенок будет следовать в подростковом возрасте.
«В целом на ребенка не очень благоприятно влияет вид родителей, открыто употребляющих алкоголь. Дети намного умнее, чем обычно думают родители. Им нельзя просто сказать, что „это взрослый напиток“, „это невкусно“ и так далее. Они все понимают прекрасно. Если что-то делают родители, то ребенку тоже хочется попробовать», — говорит психолог.
Специалист считает покупку детского шампанского не лучшим решением. Наумова рекомендует родителям задуматься, зачем они это делают. Если ответ на этот вопрос — нежелание объяснять ребёнку, почему ему нельзя то, что пьют взрослые, — это уже повод для беспокойства.
«Логичнее было бы продавать взрослым шампанское в бутылках от лимонада. Тогда бы вопросов не было, если уж взрослые не могут отказаться от алкоголя на празднике с ребенком. Так и единство будет, и ребенок будет подальше от бутылки», — предлагает специалист.
Детский психолог считает, что все-таки лучше предложить ребенку соки, газировки или фруктовые лимонады, например, в красивых праздничных стаканах, которые подарят праздничное настроение и не вызовут вопросов о нормальности алкоголя в детской культуре.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы стали чаще попадать в вытрезвители. С начала текущего года в учреждения было доставлено 368 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 340 человек.