Детское шампанское: праздник для тюменских детей или путь к алкоголизму?

Главная проблема детского шампанского, по мнению Наумовой, это формирование привычки видеть алкоголь как неотъемлемую часть праздника. Ребенок с детства воспринимает его как «норму», что может повысить риски развития интереса к спиртному во взрослом возрасте. Даже если родители не предполагают, что детское шампанское повлияет на отношение ребенка к алкоголю, для детей это может стать сигналом, что пить алкоголь в будущем — это часть взросления. Такой взгляд может стать частью социальных норм, которым ребенок будет следовать в подростковом возрасте.