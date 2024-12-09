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Posted 9 декабря, 15:34

Published 9 декабря, 15:34

Modified 10 декабря, 05:00

Updated 10 декабря, 05:00

В детском саду Тюмени администрация ищет на работу мигрантов

В детском саду Тюмени администрация ищет на работу мигрантов

9 декабря 2024, 15:34
Фото: 1MI.
В Тюмени детские сады открыли вакансии для иностранных граждан.

Об этом говорится в объявлениях, размещенных в жилых районах города.

«Требуется дворник в вашем районе в детский сад! ЗП выплачивается два раза в месяц. Принимаем иностранных граждан!», — указано в одном из таких объявлений.

При этом за оказываемые услуги обещают платить 30 тыс. рублей.

Сообщается, что в городской департамент образования был направлен письменный запрос, на который ожидается ответ.

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Ранее стало известно, что в Тюменской области начали проверку таксистов-мигрантов.

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#Иван Солдатов#Общество#Мигранты#Новости тюмени#Работа#Детский сад
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