В детском саду Тюмени администрация ищет на работу мигрантов

Posted 9 декабря, 15:34
Published 9 декабря, 15:34
Modified 10 декабря, 05:00
Updated 10 декабря, 05:00
Об этом говорится в объявлениях, размещенных в жилых районах города.
«Требуется дворник в вашем районе в детский сад! ЗП выплачивается два раза в месяц. Принимаем иностранных граждан!», — указано в одном из таких объявлений.
При этом за оказываемые услуги обещают платить 30 тыс. рублей.
Сообщается, что в городской департамент образования был направлен письменный запрос, на который ожидается ответ.
Ранее стало известно, что в Тюменской области начали проверку таксистов-мигрантов.