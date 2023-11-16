«Зачем нам тут баба?»: тюменка отправилась на СВО, но оказалась там не нужна

Posted Сегодня, 02:44
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Тюменка пробыла в зоне СВО чуть больше недели, а 8 сентября врачи сообщили, что у нее ВИЧ. Тогда она вернулась в Россию, чтобы сделать тест повторно: результат был отрицательным. Ирина хотела вернуться, но не может это сделать уже на протяжении месяца.
Контракт женщина подписывала на год. Тогда, как ей сообщили, место в бригаде для медработника есть.
«Я окончила медицинский колледж по профессии „сестринское дело“. Потом переучилась на фельдшера, по званию это прапорщик. Подписав контракт, я обратила внимание, что там меня указали рядовым. Мне сказали, что в части дадут прапорщика. Потом я уехала в Алейск, оттуда — на территорию Украины», — рассказывает Ирина «72.ru».
Тюменку отправили в госпиталь, где она и работала до 8 сентября.
«В это день мне сообщили: „Ира, у тебя ВИЧ“. По-моему, мою реакцию было слышно на всю Украину. Был ор, плач, крики. Откуда он взялся? На тот момент прошел год с рождения ребенка, в роддоме брали кровь», — вспоминает женщина.
После этого, она сдала в России повторные тесты, оказавшиеся отрицательными. Ирине предложили перейти в штурмовую бригаду в качестве фельдшера: она собрала все необходимые документы и ждала приказа, но он не поступил.
Ей удалось связаться с командиром бригады, но тот разразился нецензурной бранью. По его словам, Ирину вызвали телеграммой, но она сама не явилась. В штабе же сказали, что телеграммы не было. В конечном итоге, приказ недействителен, а мест для тюменки уже не осталось.
Ирина ждет приказа до сих пор. Она сейчас находится в Алейске, а ее зарплата упала с 230 тысяч рублей до 46.
«И вот уже ноябрь, я каждый день хожу в штаб, и мне отвечают: „Ждите начальника. Может быть, он распорядится вас куда-нибудь отправить“. Тем временем приходят обычные солдаты и просто ревут: нет медиков, некому оказывать помощь. Они сами себе ее оказывают. Я квалифицированный специалист. Сижу в медицинском блоке. Мне сейчас просто предлагают ездить в командировки, выпускают в суточные наряды. Иногда заняться нечем, просто сижу в кабинете начальника медицинской службы, в нем же живу. Мои дни проходят так: проснулась, погуляла по медблоку, уснула», — делится тюменка.
Она считает, что женщин не берут на СВО намеренно. В боевом подразделении ей сказали, что женщин в зоне спецоперации быть не может, ведь они слабые, им нужны все удобства.
«А я согласна была работать в боевом подразделении! Мне не надо было отдельного санузла, бани, блиндажа. Я согласна была таскать мужчин из окопов. Но это никому не интересно. Это дискриминация по половому признаку. Слова нашего командира: „У тебя могут начаться месячные, могут изнасиловать, ты можешь забеременеть, или у тебя может испортиться настроение, потому что ты сломала себе ноготок. И ты не пойдешь на боевое задание. На хрена нам баба нужна?“, — возмущается тюменка.
Ирина обратилась в Минобороны, но ответа пока не получила. Сейчас она задумывается над тем, чтобы расторгнуть контракт.
В то же время, тюменские военкоматы продолжают вербовать женщин на СВО: открыты около тысячи вакансий. В основном, требуются медики и связисты.