«Зачем нам тут баба?»: тюменка отправилась на СВО, но оказалась там не нужна

Ей удалось связаться с командиром бригады, но тот разразился нецензурной бранью. По его словам, Ирину вызвали телеграммой, но она сама не явилась. В штабе же сказали, что телеграммы не было. В конечном итоге, приказ недействителен, а мест для тюменки уже не осталось.