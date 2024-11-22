Тюмень пополняется мигрантами. Найти удается не всех, готовятся меры наказания

Posted 22 ноября, 16:16
Published 22 ноября, 16:16
Modified 22 ноября, 16:19
Updated 22 ноября, 16:19
Численность населения Тюмени растет благодаря как повышенной рождаемости, так и миграционным процессам. Эту информацию сообщил мэр города Максим Афанасьев в официальном телеграм-канале городской администрации.
По итогам 2023 года тюменцев стало больше — в городе проживает 861 000 человек. Такой рост обусловлен увеличением числа новорожденных — в прошлом году на свет появилось 9 400 детей, а также положительной миграционной динамикой.
«Это говорит о том, что город остается привлекательным для жизни, для молодых специалистов. И количество семей, которых стало на 18 процентов больше, также подтверждает данный факт», — указано в публикации Тг-канала «Тюмень. Администрация города».
Вопрос миграционных процессов волнует горожан. Ранее начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов обсудил состояние преступности среди иностранных граждан ос СМИ.
По его словам, с начала 2024 года в Тюменскую область прибыло 170 тысяч иностранцев, но к ноябрю на миграционном учете числится лишь 36 тысяч.
Он объяснил, что это несоответствие обусловлено изменениями в миграционных процессах, касающимися как въезда, так и выезда граждан. Также отмечается, что около 1,2 тысячи иностранных граждан были выдворены из региона, что вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Увеличение оттока мигрантов в Тюменской области имеет как минусы, так и плюсы. Экономика страны нуждается в дополнительной рабочей силе, что заставляет компании повышать заработные платы работникам, хотя не все из них могут себе это позволить.
Ранее сообщалось, что миграционный отток в регионе составляет около 5% от общего числа трудоспособного населения, что усугубляет проблему нехватки кадров. С одной стороны, это создает больше вакансий для граждан России, однако не все из них являются привлекательными.
Наиболее остро дефицит работников ощущается в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, общественное питание и уборка, где традиционно трудились мигранты. Нехватка сотрудников также сказывается на ценах на такси.
Некоторые работодатели уже начали реагировать на возникшие трудности, повышая зарплаты и предлагая более выгодные условия труда. Таким образом, отток мигрантов может иметь позитивные последствия для рядовых работников, так как компании вынуждены увеличивать зарплаты, чтобы компенсировать нехватку сотрудников.
Однако существует и негативная сторона — рост цен в отраслях, где основным контингентом рабочей силы были мигранты, таких как жилищно-коммунальное хозяйство и такси.
Некоторые работодатели продолжают игнорировать закон, оформляя мигрантов на работу незаконно.
За незаконный ввоз мигрантов в страну может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, а возможность сдачи экзамена на знание русского языка будет в скором времени предоставлена только в государственных учреждениях. Такие законопроекты все находятся на стадии обсуждения в Госдуме.
Депутаты отмечают, что это только начало значительной работы по упрощению миграционной сферы. Партия «Новые люди» разрабатывает еще три инициативы, которые помогут сделать улицы российских городов, в том числе Тюмени, более безопасными.
Первое предложение заключается во внедрении системы «Мигрант ID». Это будет цифровая платформа, на которой хранится информация о месте проживания и трудовой деятельности иностранных граждан, а также их биометрические данные.
В системе будет отражена информация о правонарушениях, совершённых мигрантами как в их странах, так и в России. Умные камеры, интегрированные с городскими службами, значительно упростят процесс выявления мигрантов, нарушивших закон. Также с помощью этой системы можно будет выявить нелегальных мигрантов, данные о которых отсутствуют в существующих базах.
Вторая инициатива касается увеличения стоимости патентов на труд для мигрантов на 50%. Предложение от партии «Новые люди» подразумевает, что сейчас мигранты платят менее 7% своего дохода за разрешение на работу в России, что является крайне низкой цифрой и не покрывает даже расходы на обеспечение правопорядка.
Эта инициатива способна предоставить регионам дополнительно 75 миллиардов рублей в бюджет, которые можно будет использовать для улучшения инфраструктуры и повышения уровня безопасности.
Третий законопроект предполагает введение обязательного экзамена по русскому языку для детей мигрантов. В настоящее время такие ученики обучаются в обычных классах, и на учителей ложится дополнительная забота по объяснению значений слов каждому из них. Это отвлекает внимание педагогов от общего хода урока и негативно влияет на успеваемость других учащихся.