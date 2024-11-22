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Posted 22 ноября, 16:16

Published 22 ноября, 16:16

Modified 22 ноября, 16:19

Updated 22 ноября, 16:19

Тюмень пополняется мигрантами. Найти удается не всех, готовятся меры наказания

Тюмень пополняется мигрантами. Найти удается не всех, готовятся меры наказания

22 ноября 2024, 16:16
Фото: 1MI.
Уже не в первый раз становится известно о росте количества населения Тюмени, однако это совсем не означает, что речь идет только об увеличении города за счет россиян. На процесс активно влияет мигрантский фактор, но порой не всех мигрантов удается отследить.

Численность населения Тюмени растет благодаря как повышенной рождаемости, так и миграционным процессам. Эту информацию сообщил мэр города Максим Афанасьев в официальном телеграм-канале городской администрации.

По итогам 2023 года тюменцев стало больше — в городе проживает 861 000 человек. Такой рост обусловлен увеличением числа новорожденных — в прошлом году на свет появилось 9 400 детей, а также положительной миграционной динамикой.

«Это говорит о том, что город остается привлекательным для жизни, для молодых специалистов. И количество семей, которых стало на 18 процентов больше, также подтверждает данный факт», — указано в публикации Тг-канала «Тюмень. Администрация города».
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Показатели разнятся

Вопрос миграционных процессов волнует горожан. Ранее начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов обсудил состояние преступности среди иностранных граждан ос СМИ.

По его словам, с начала 2024 года в Тюменскую область прибыло 170 тысяч иностранцев, но к ноябрю на миграционном учете числится лишь 36 тысяч.

Он объяснил, что это несоответствие обусловлено изменениями в миграционных процессах, касающимися как въезда, так и выезда граждан. Также отмечается, что около 1,2 тысячи иностранных граждан были выдворены из региона, что вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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Мигрантский фактор накладывает свой отпечаток

Увеличение оттока мигрантов в Тюменской области имеет как минусы, так и плюсы. Экономика страны нуждается в дополнительной рабочей силе, что заставляет компании повышать заработные платы работникам, хотя не все из них могут себе это позволить.

Ранее сообщалось, что миграционный отток в регионе составляет около 5% от общего числа трудоспособного населения, что усугубляет проблему нехватки кадров. С одной стороны, это создает больше вакансий для граждан России, однако не все из них являются привлекательными.

Наиболее остро дефицит работников ощущается в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, общественное питание и уборка, где традиционно трудились мигранты. Нехватка сотрудников также сказывается на ценах на такси.

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Некоторые работодатели уже начали реагировать на возникшие трудности, повышая зарплаты и предлагая более выгодные условия труда. Таким образом, отток мигрантов может иметь позитивные последствия для рядовых работников, так как компании вынуждены увеличивать зарплаты, чтобы компенсировать нехватку сотрудников.

Однако существует и негативная сторона — рост цен в отраслях, где основным контингентом рабочей силы были мигранты, таких как жилищно-коммунальное хозяйство и такси.

Некоторые работодатели продолжают игнорировать закон, оформляя мигрантов на работу незаконно.

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Законотворцы ищут решение проблемы

За незаконный ввоз мигрантов в страну может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, а возможность сдачи экзамена на знание русского языка будет в скором времени предоставлена только в государственных учреждениях. Такие законопроекты все находятся на стадии обсуждения в Госдуме.

Депутаты отмечают, что это только начало значительной работы по упрощению миграционной сферы. Партия «Новые люди» разрабатывает еще три инициативы, которые помогут сделать улицы российских городов, в том числе Тюмени, более безопасными.

Первое предложение заключается во внедрении системы «Мигрант ID». Это будет цифровая платформа, на которой хранится информация о месте проживания и трудовой деятельности иностранных граждан, а также их биометрические данные.

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В системе будет отражена информация о правонарушениях, совершённых мигрантами как в их странах, так и в России. Умные камеры, интегрированные с городскими службами, значительно упростят процесс выявления мигрантов, нарушивших закон. Также с помощью этой системы можно будет выявить нелегальных мигрантов, данные о которых отсутствуют в существующих базах.

Вторая инициатива касается увеличения стоимости патентов на труд для мигрантов на 50%. Предложение от партии «Новые люди» подразумевает, что сейчас мигранты платят менее 7% своего дохода за разрешение на работу в России, что является крайне низкой цифрой и не покрывает даже расходы на обеспечение правопорядка.

Эта инициатива способна предоставить регионам дополнительно 75 миллиардов рублей в бюджет, которые можно будет использовать для улучшения инфраструктуры и повышения уровня безопасности.

Третий законопроект предполагает введение обязательного экзамена по русскому языку для детей мигрантов. В настоящее время такие ученики обучаются в обычных классах, и на учителей ложится дополнительная забота по объяснению значений слов каждому из них. Это отвлекает внимание педагогов от общего хода урока и негативно влияет на успеваемость других учащихся.

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Ранее стало известно, что в тюменские военкоматы выстроились длинные очереди из мигрантов.

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