Тайны МЖК: во что вылился молодежный эксперимент в тихом районе Тюмени?

Posted 10 декабря, 06:22
Published 10 декабря, 06:22
Modified 10 декабря, 06:24
Updated 10 декабря, 06:24
МЖК в Тюмени изначально задумывался как масштабный социально-экономический эксперимент и инновационная программа для создания комфортных условий проживания молодых семей. Строительство района в восточной части города стартовало в 1980-х годах, когда в СССР остро стояла проблема нехватки жилья, особенно для молодых пар. В рамках комсомольской жилищной программы, действовавшей с 1971 по 1991 годы, во многих регионах СССР строились молодежные жилые комплексы, что и дало название району в Тюмени — МЖК. Весной 1986 года здесь началось активное возведение жилья для молодежи, одним из представителей этой молодежи, переехавшей в МЖК в 2000-е, оказался корреспондент «Нашего города».
Архитектурный стиль МЖК преимущественно представлен домами, построенными в 1990-х и 2000-х годах. Кирпичные здания выполнены в красной, белой и желтой гамме, а блочные дома — преимущественно в серо-белых тонах. Среди типовых серий встречаются дома проектов 86, 121 и 125, а также их усовершенствованные версии: 121Т, 121-3Т и 121-7Т.
Наибольший темп строительства наблюдался в период с 2002 по 2008 годы, а пик застройки пришелся на 2004–2005 годы. Тогда молодые семьи активно разбирали квартиры по 1–2 миллионам рублей, что на те времена было весьма приличной суммой.
Причем квартиры покупались большие, студий и вариантов по 15–20 квадратных метров тогда еще не было. А потому у детей были свои комнаты, женщины радовались огромным кухням, а мужчины могли спокойно развалиться после работы на диване в огромном зале.
Детям, которые здесь свободно гуляли по всему району завидовали на Лесобазе и в других неблагополучных частях города. Во всяком случае детям так говорили взрослые.
Транспортная система района неплохо развита. Главная магистраль — улица Широтная — обеспечивает удобное сообщение с центральной частью города. Дорога, например, до остановки «Центральная Площадь», занимает около 30-45 минут в будние дни. В часы пик и по выходным это время может увеличиваться до 40-55 минут.
Однако, кажется, что у жителей МЖК в большинстве есть автомобили, это объясняется забитыми парковками при нескольких действующих гаражных комплексах. Кстати, гаражи здесь пользовались особой популярностью, местные незнакомые друг с другом мужики в 2010-х годах могли уходить туда на сутки и возвращаться лучшими друзьями.
МЖК постепенно развивался даже после того, как почти весь район был застроен. Так, на месте былого болота за школой №65, куда зимой частенько проваливались местные любопытные школьники, теперь красуется небольшой сквер с площадкой для выгула собак. Хотя и у болота за школой был свой шарм. Школьники строили там домики на дереве (увы, один из них сожгли старшеклассники) и лазали по деревьям, что современным мамочкам может показаться ужасом. А потому можно сказать, что район адаптируется под современные семьи.
Как можно было догадаться, в МЖК уже есть школа, но на окраине района строится еще одна. Также работают детские сады. Почти в каждом дворе есть большая детская площадка, а в некоторых даже есть зоны для игр в футбол и волейбол.
Также на территории построили большой ТРЦ «Матрешка», пусть в нем нет кинотеатра, но подростков привлекает фудкорт, на котором они постоянно тусуются, а взрослых — магазины, ориентированные на взрослых и семейных людей.
Здесь редко шумят или вытворяют что-то, отчасти из-за того, что почти все друг друга знают. Так тут было всегда. А потому подростки здесь не пьют и не курят (во всяком случае в публичных местах).
Даже поздно вечером в МЖК спокойно и относительно светло. Дворы этого комплекса отличаются особым уютом, а для тех, кто здесь вырос, еще и отдают приятной ностальгией.
Одной из ощутимых проблем можно назвать общественный транспорт. Чтобы добраться до центра на автобусе и не толпиться в маршрутке, нужно идти до Широтной, что не особо комфортно для тех, кто живет в глубине района. Например, студенту здесь бы не особо понравилось, так как путь до корпусов вузов занимает утром почти час, что невыносимо.
Еще один существенный минус — парковки. Возможно, планировалось, что все автомобилисты купят себе гаражи, но этого не случилось. Припарковаться в одном из дворов МЖК после 18:00 — задача не из простых. А потому вечером можно открыть окно и послушать, как водители тихо матерятся, наворачивая круги вокруг дома и паркуясь где только придется.
К тому же МЖК — это уже не такой тихий район. Ранее он располагался на окраине города. А сейчас по одной из сторон МЖК располагается оживленная улица Монтажников, а местные улицы часто используются теми, кто пытается объехать пробку. Частыми гостями в районе оказываются и горожане, приехавшие в ТРЦ «Матрешка», что также увеличивает внутренний трафик, а это шум и выхлопы.
Также тем, кто привык забегать в атмосферные кофейни или проводить вечера в небольших барах или кальянных, здесь будет скучновато. Увеселительных заведений здесь почти нет. Здесь отдыхают дома, покупая все необходимое в придомовых магазинах, которых тут на всех хватает. Даже те самые «Продукты 24» здесь есть. Местные знают секреты этих магазинов, где продают всё и всем, если знают в лицо.
В целом МЖК отчасти получился таким, как и задумывался, — тихим районом для молодых семей. Порою кажется, что район живет своей обособленной от остального города жизнью. Сейчас, используя современный сленг, МЖК можно назвать районом скуфов. Но разве это плохо?
Ранее «Наш город» сообщал о том, как живут тюменцы в районе Суходолья и как им удается находить свои дома среди 28 одинаковых «свечек».