Тайны МЖК: во что вылился молодежный эксперимент в тихом районе Тюмени?

МЖК постепенно развивался даже после того, как почти весь район был застроен. Так, на месте былого болота за школой №65, куда зимой частенько проваливались местные любопытные школьники, теперь красуется небольшой сквер с площадкой для выгула собак. Хотя и у болота за школой был свой шарм. Школьники строили там домики на дереве (увы, один из них сожгли старшеклассники) и лазали по деревьям, что современным мамочкам может показаться ужасом. А потому можно сказать, что район адаптируется под современные семьи.