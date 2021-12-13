Из-за смерти 3-месячного ребенка прокуроры проверят детский дом в Тюмени

Трагедия произошла накануне — 12 декабря. По предварительным данным ребёнок умер от асфиксии после кормления.
«В Тюменском специализированном доме ребёнка скончалась малышка трёх месяцев отроду. Региональный прокурор Владислав Московских поручил сотруднику ведомства Калининского округа выяснить причины и обстоятельства инцидента, а также оценить исполнение должностными лицами учреждения своих прямых обязанностей», — сообщили в надзорном органе.
После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также следователи областного Управления СКР начали процессуальную проверку, которую представители прокуратуры будут контролировать.