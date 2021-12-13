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Из-за смерти 3-месячного ребенка прокуроры проверят детский дом в Тюмени

13 декабря 2021, 08:52
Фото: 1Mi
Из-за смерти 4-месячного ребенка прокуроры проверят детский дом в Тюмени
Областная прокуратура проверит дом ребёнка из-за гибели малыша, сообщили в ведомстве.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла накануне — 12 декабря. По предварительным данным ребёнок умер от асфиксии после кормления.

«В Тюменском специализированном доме ребёнка скончалась малышка трёх месяцев отроду. Региональный прокурор Владислав Московских поручил сотруднику ведомства Калининского округа выяснить причины и обстоятельства инцидента, а также оценить исполнение должностными лицами учреждения своих прямых обязанностей», — сообщили в надзорном органе.

После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также следователи областного Управления СКР начали процессуальную проверку, которую представители прокуратуры будут контролировать.

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