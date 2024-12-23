Сотни тысяч рублей за «квадрат»: где в Тюмени продают самые дорогие квартиры

Posted 23 декабря, 01:27
Published 23 декабря, 01:27
Modified 23 декабря, 01:27
Updated 23 декабря, 01:27
Однокомнатные квартиры за месяц подорожали на 3,4%, студии — на 0,45%, жилье формата и 1+ выросло в цене на 0,1%. Снизились цена на трехкомнатные и многокомнатные квартиры — на 1,2% и 3,9% соответственно.
Самые дорогие квартиры в новостройках сегодня продают в Историческом центре — квадратный метр там стоит более 323 тысяч рублей. На втором месте находится Драмтеатр — 210,9 тысячи рублей, на третьем Заречный микрорайон — более 206 тысячи рублей за «квадрат».
Самое бюджетное жилье представлено в Патрушева и 3-м Заречном микрорайоне — средняя стоимость квадратного метра там не превышает 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний месяц стоимость квартир эконом-класса увеличилась на 5% и достигла 119 тысяч рублей.