Цены на квартиры эконом-класса в Тюмени за месяц выросли на 5%

Posted 22 декабря, 09:04
Published 22 декабря, 09:04
Modified 22 декабря, 09:04
Updated 22 декабря, 09:04
Также подорожал квадрат в домах комфорт и бизнес-класса — рост составил от 1,3 до 2,7%.
«Цена на квартиры в домах класса „эконом“ в среднем составляла 119 310 руб./кв.м (+5,3%), комфорт-класса — 140 327 руб./кв. (+1,3%), бизнес-класса — 173 314 руб./кв.м (+2,7%)», — сообщили аналитики.
В целом в ноябре 2024 года удельная стоимость квадратного метра на рынке новостроек в Тюмени увеличилась на 0,87% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 139 тысяч 768 руб./кв.м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 8,9%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более 50% компаний планируют провести индексацию заработной платы сотрудников в 2025 году. На сегодняшний день размер средней номинальной начисленной заработной платы в областной столице составляет 101 тысячу рублей.