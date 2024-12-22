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Posted 22 декабря, 09:04

Published 22 декабря, 09:04

Modified 22 декабря, 09:04

Updated 22 декабря, 09:04

Цены на квартиры эконом-класса в Тюмени за месяц выросли на 5%

Цены на квартиры эконом-класса в Тюмени за месяц выросли на 5%

22 декабря 2024, 09:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
За последний месяц стоимость квадратного метра на первичном рынке в домах класса «эконом» выросла более чем на 5% и достигла 119,3 тысячи. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

Также подорожал квадрат в домах комфорт и бизнес-класса — рост составил от 1,3 до 2,7%.

«Цена на квартиры в домах класса „эконом“ в среднем составляла 119 310 руб./кв.м (+5,3%), комфорт-класса — 140 327 руб./кв. (+1,3%), бизнес-класса — 173 314 руб./кв.м (+2,7%)», — сообщили аналитики.

В целом в ноябре 2024 года удельная стоимость квадратного метра на рынке новостроек в Тюмени увеличилась на 0,87% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 139 тысяч 768 руб./кв.м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 8,9%.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более 50% компаний планируют провести индексацию заработной платы сотрудников в 2025 году. На сегодняшний день размер средней номинальной начисленной заработной платы в областной столице составляет 101 тысячу рублей.

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