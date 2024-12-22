Цены на квартиры эконом-класса в Тюмени за месяц выросли на 5%

В целом в ноябре 2024 года удельная стоимость квадратного метра на рынке новостроек в Тюмени увеличилась на 0,87% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 139 тысяч 768 руб./кв.м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 8,9%.