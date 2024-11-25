В детских садах Тюмени будут учить малышей патриотизму

Posted 25 ноября, 10:14
Published 25 ноября, 10:14
Modified 25 ноября, 12:33
Updated 25 ноября, 12:33
В настоящее время курс «Основы российской государственности» для студентов сочетает в себе элементы множества дисциплин и состоит из пяти основных разделов:
Для детсадовцев будет разработана адаптированная версия. Такой курс будет являться частью мировоззрения юных жителей Тюменской области.
«Сам предмет — это вершина пирамиды, а в основании — работа в детских садах и школах», — сообщила член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.
Таким образом, предполагается, что в дальнейшем у человека не будут возникать различные идеологические противоречия.
Напомним, что воспитание патриотичной и социально ответственной личности является одной из ключевых задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным после вступления в должность. Положительные результаты в этом направлении должны быть достигнуты к 2030 году.