nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 10:14

Published 25 ноября, 10:14

Modified 25 ноября, 12:33

Updated 25 ноября, 12:33

В детских садах Тюмени будут учить малышей патриотизму

В детских садах Тюмени будут учить малышей патриотизму

25 ноября 2024, 10:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
С сентября прошлого года «Основу российской государственности» изучают в вузах. Депутаты Госдумы предложили ввести патриотическое воспитание и для дошкольников, сообщила «Парламентская газета».

В настоящее время курс «Основы российской государственности» для студентов сочетает в себе элементы множества дисциплин и состоит из пяти основных разделов:

  • Что такое Россия;
  • Российское государство-цивилизация;
  • Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации;
  • Политическое устройство России;
  • Вызовы будущего и развитие страны.

Для детсадовцев будет разработана адаптированная версия. Такой курс будет являться частью мировоззрения юных жителей Тюменской области.

«Сам предмет — это вершина пирамиды, а в основании — работа в детских садах и школах», — сообщила член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

Таким образом, предполагается, что в дальнейшем у человека не будут возникать различные идеологические противоречия.

«Вас, русских, надо всех убивать». В тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику
Узнать подробнее

Напомним, что воспитание патриотичной и социально ответственной личности является одной из ключевых задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным после вступления в должность. Положительные результаты в этом направлении должны быть достигнуты к 2030 году.

Читайте также:
В Тюмени приняли присягу юные кадеты классов МЧСВ школе на севере Тюменской области ученик открыл стрельбуТюменцы встали на защиту уволенной учительницы
#Татьяна Курганова#Общество#Дети#Образование#Детский сад#Патриотизм#Госдума#Российская государственность#Просвещение#Мировоззрение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика