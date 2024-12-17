В ожидании скидок: смогут ли тюменцы в наступающем году купить новый автомобиль?

Posted 17 декабря, 07:47
Published 17 декабря, 07:47
Modified 17 декабря, 07:49
Updated 17 декабря, 07:49
Цены на новые автомобили в Тюмени варьируются в широком диапазоне в зависимости от марки, модели и комплектации. Например, LADA Granta можно приобрести по цене от 699 800 рублей, в то время как более премиальные модели, такие как Genesis G90, стоят около 9 975 000 рублей.
Средняя стоимость новых автомобилей составляет примерно 3–4 миллиона рублей. Lada продолжает удерживать лидирующие позиции по уровню популярности среди автомобильных брендов. На втором месте располагается Geely из Китая. Производимый там же Haval занимает по спросу третье место.
Но автодилеры отмечают снижение покупательской активности, что связано с сокращением денежной массы на рынке и ужесточением условий автокредитования.
«Высокая ключевая ставка Центрального банка и ослабление рубля также негативно сказываются на спросе. Покупатели становятся более осторожными, откладывая приобретение автомобиля или выбирая более бюджетные варианты», — считает автоаналитик Сергей Нестеров.
Также в Тюмени наблюдается значительный рост числа подержанных автомобилей, выставленных на продажу, стоимость которых превышает 1,5 миллиона рублей. Цена автомобилей этого ценового сегмента выросла на 49,1%. В то же время спрос на такие машины увеличился на 16,7%. Средняя цена на эти автомобили достигла 2,35 миллиона рублей.
Аналитики Авито.Авто определили самые популярные марки среди подержанных автомобилей. На первом месте оказалась Toyota с долей спроса 20,8%. За ней следуют BMW (8,4%) и Kia (8,1%). Также в числе востребованных марок оказались Lexus и Mercedes-Benz с долями спроса 7,4% и 7,3% соответственно.
Эксперты пока прогнозируют умеренный рост цен на автомобили в 2025 году. По данным аналитического агентства «Автостат», в первом полугодии 2025 года средневзвешенная цена на автомобили может вырасти на 10%, достигнув 3,4 млн рублей.
«Основными факторами роста станут повышение утилизационного сбора, инфляция и возможное ослабление рубля. Однако резкого скачка цен не ожидается; рост будет постепенным и умеренным, надо же как-то удерживать спрос», — говорит аналитик Нестеров.
Специалист также говорит о том, что средняя стоимость нового автомобиля к 2025 году может вырасти до 3,5-4,5 миллионов рублей. Особенно подорожают автомобили из премиального сегмента и марки, зависимые от иностранных комплектующих.
Например:
При этом цены на подержанные автомобили в Тюмени также продолжат расти, но менее стремительно.
«В первую очередь это связано с высоким спросом на машины с пробегом из-за недоступности новых автомобилей для многих граждан. Рост цен на вторичном рынке в 2025 году составит около 7-10%», — отмечает эксперт.
Нестеров говорит о том, что тюменцам, планирующим покупку автомобиля, стоит поторопиться: на фоне стабильного роста цен выгоднее приобрести машину сейчас в период новогодних скидок, в первой половине 2025 года или искать выгодные предложения на рынке подержанных авто.
Для тех, кто хочет максимально экономно приобрести автомобиль, аналитик составил 7 советов, которые помогут сбить пару сотен тысяч с итоговой стоимости машины:
Выбор подержанного автомобиля: Покупка автомобиля с пробегом может значительно снизить затраты. Средняя стоимость подержанных иномарок китайского производства в Тюмени снизилась до 1,9 миллиона рублей
Покупка в конце года: Дилеры часто предлагают скидки и специальные предложения в конце года для стимулирования продаж.
Выбор бюджетных моделей: Рассмотрите автомобили отечественного производства или бюджетные модели иностранных брендов, которые предлагают оптимальное соотношение цены и качества.
Участие в государственных программах: Следите за государственными программами поддержки, такими как льготное автокредитование или субсидии, которые могут помочь снизить стоимость автомобиля.
Тщательный выбор комплектации: Выбирайте только те опции и дополнительные функции, которые действительно необходимы, чтобы избежать переплат за ненужные элементы.
Сравнение предложений: Изучите предложения различных дилеров и автосалонов не только в Тюмени, но и в других регионах, чтобы найти наиболее выгодные условия покупки.
Рассмотрение альтернативных вариантов финансирования: Помимо автокредитов, рассмотрите возможности лизинга или рассрочки, которые могут быть более выгодными в текущих условиях.
К тому же пока ждать снижения цен на автомобили не стоит. 2025-й год обещает новую волну удорожания.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени продают жителям Югры подержанные автомобили из Китая, которые имеют скрытые дефекты, в том числе проблемы с электрикой. Неисправности выявляются только спустя некоторое время после покупки.