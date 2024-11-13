Posted 13 ноября, 16:18
Published 13 ноября, 16:18
Modified 13 ноября, 16:22
Updated 13 ноября, 16:22
С момента выборов уже прошло значительное время, а боевые действия продолжаются. Как сообщает газета The Wall Street Journal, в ходе предвыборной кампании у Трампа не было конкретного плана по окончанию конфликта в Украине. Работа над несколькими стратегиями началась только сейчас, после выборов.
Как и в первый срок Трампа, новый президент снова окружен различными группами республиканцев, каждая из которых разрабатывает свои предложения для него.
Уже в числе активистов можно увидеть бывшего госсекретаря Майка Помпео, который известен своей «ястребиной» позицией. Он ранее выступал за ужесточение санкций в отношении России, отмену всех ограничений на использование американского оружия для украинских сил, а также за выделение кредита в размере 500 млрд долларов для Украины, чтобы та могла приобретать вооружение у американских компаний.
Вторую группу возглавляет бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл. Он подчеркивает необходимость убедить украинские власти пойти на компромиссы для быстрейшего подписания мирного соглашения. Практически сразу после избрания Трампа он опубликовал в своем аккаунте соцсети X сообщение с оптимистичным заявлением:
«Скоро наступит мир».
Будущий президент США готов оказать давление на украинские власти, чтобы они согласились на любые условия, выдвинутые Москвой.
У обеих стратегий разрешения конфликта имеются схожие элементы: замораживание линии фронта, формирование демилитаризованной зоны, а также введение многолетнего моратория на вступление Украины в НАТО, при этом США продолжат снабжение украинских вооруженных сил оружием для поддержания обороноспособности.
Поддержание безопасности буферной зоны будет поручено международным силам, но без участия США. Это подразумевает, что Трамп возложит всю ответственность за соблюдение перемирия на европейские страны. Однако одного разработанного плана для достижения мира недостаточно — для его реализации требуется согласие Москвы и Киева.
Пока руководители различных стран активно поздравляли Трампа с его победой, президент России Владимир Путин решил не торопиться с комментариями. Выборы в США он прокомментировал лишь во время вечернего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Российский лидер отметил переизбрание Трампа и добавил, что его инициативы по разрешению кризиса на Украине стоит тщательно рассмотреть.
«То, что было сказано о стремлении восстановить отношения с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, на мой взгляд, заслуживает внимания как минимум», — заявил Путин.
Президент России заявил о своей готовности к мирным переговорам по Украине, основываясь на существующей ситуации на территории, а также на достигнутых ранее договоренностях между делегациями обеих стран в Стамбуле.
Период до инаугурации Трампа может стать особенно опасным. Его противники и те, кто стремится использовать его для своих целей — включая военно-промышленный комплекс — будут усиливать Украину. Они уже выделили ей 6 млрд долларов и теперь могут получить разрешение на применение натовских ракет для ударов вглубь российской территории.
Это, по мнению бывшего руководителя Российского бюро Интерпола, генерал-майора МВД в отставке и советника министра внутренних дел РФ Владимира Овчинского, может привести к крупномасштабной, хотя и не ядерной, войне с участием стран НАТО.
10 ноября «Вашингтон Пост» — авторитетное и непредвзятое издание США (которое фактически функционирует как разведка) — неожиданно опубликовал статью о том, что тремя днями ранее Трамп якобы звонил Путину с просьбой не усиливать эскалацию конфликта на Украине, утверждая, что у него есть «хороший план» для разрешения ситуации.
Информация мгновенно распространилась по всему миру, и российские СМИ начали обсуждать этот мирный план Трампа, вспоминая про заявления его советников. Однако уже 11 ноября Дмитрий Песков опроверг информацию о звонке, назвав её «вбросом».
После публикации «Вашингтон Пост» киевский режим 10 ноября провел мощный массированный беспилотный налет на Москву и Подмосковье, в результате чего пострадали мирные. В таких условиях говорить о каких-либо переговорах выглядит весьма странно.
«Еще раз. Как только Украина услышала о якобы телефонном звонке Трампа, она тут же нанесла удар. Следовательно, этот мирный план Трампа уже сорвали. К нему уже не будут возвращаться. Между Россией и Украиной никаких переговоров не будет. Надо воевать до победного конца», — подчеркнул Овчинский изданию «Украина.ру».
Сюда же нужно отнести еще один факт. 8 ноября Джейк Салливан (помощник Байдена по национальной безопасности) сообщил о предстоящей встрече в Белом доме между Байденом и Трампом, запланированной на 13 ноября, ещё до инаугурации. Это заявление стало неожиданностью, учитывая, что в ходе выборной кампании оба кандидата не скупились на резкие слова в адрес друг друга.
Салливан отметил, что Байден обратится к Трампу с просьбой продолжить финансовую помощь Украине, описывая её как «оплот демократии». Вскоре после этого министр обороны Остин объявил о выделении из бюджета США 6 млрд долларов на поддержку Украины в виде денег и вооружения.
«Трамп еще не успел ничего сделать, а его уже зажали в тиски. Как он из них вырвется? Его мирный план по Украине убит в утробе. И то же самое касается его мирного плана по Ближнему Востоку», — отмечает генерал в отставке.
В 2016 году победу Дональда Трампа на президентских выборах в России приветствовали аплодисментами в Госдуме. На этот раз ожидания российских депутатов менее оптимистичны.
Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, не стоит рассчитывать на значительные изменения в отношениях между Россией и США с приходом нового президента.
«Мы знаем господина Трампа. Он уже был американским президентом, и ничего сверхпозитивного для российско-американских отношений его президентство не принесло», — сказал парламентарий.
По мнению Новикова, интересы Вашингтона под руководством любого президента всегда занимают первостепенное положение, и Соединенные Штаты продолжат вмешательство в дела стран по всему миру.
Депутат сделал вывод, что России следует сосредоточиться на укреплении своей экономики, решении социальных проблем и достижении целей в процессе специальной военной операции, тогда «все, включая Трампа», будут учитывать наши интересы.
Леонид Слуцкий, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе и председатель Комитета Госдумы по международным делам, напомнил, что предыдущий срок Трампа завершился рекордным числом антироссийских санкций, а уровень диалога практически снизился до нуля.
Слуцкий согласен с тем, что «ждать моментального потепления или скоростной перезагрузки было бы наивно».