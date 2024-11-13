Приход Трампа СВО не закончит. Россиянам не следует питать иллюзий по отношению к США

Уже в числе активистов можно увидеть бывшего госсекретаря Майка Помпео, который известен своей «ястребиной» позицией. Он ранее выступал за ужесточение санкций в отношении России, отмену всех ограничений на использование американского оружия для украинских сил, а также за выделение кредита в размере 500 млрд долларов для Украины, чтобы та могла приобретать вооружение у американских компаний.