Бойцу из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное в зоне СВО

Posted 12 ноября, 15:54
Published 12 ноября, 15:54
Modified 12 ноября, 15:56
Updated 12 ноября, 15:56
Согласно информации Бердюжского районного суда, мужчина, который жил на территории Бердюжского района Тюменской области с 2000 года до января 2022 года, сменил место прописки, но продолжил проживать в этом регионе.
В марте 2024 года он подписал контракт на военную службу в рамках специальной военной операции.
В мае 2024 года военнослужащий получил ранения и обратился за помощью в отдел социальной защиты населения Бердюжского района. Однако ему было отказано в назначении выплат, поскольку не удалось подтвердить его проживание в Тюменской области.
«Решением суда был установлен факт проживания 24-летнего гражданина в Тюменской области на дату получения ранения в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.