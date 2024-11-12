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Posted 12 ноября, 15:54

Published 12 ноября, 15:54

Modified 12 ноября, 15:56

Updated 12 ноября, 15:56

Бойцу из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное в зоне СВО

Бойцу из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное в зоне СВО

12 ноября 2024, 15:54
Фото: 1MI.
Военнослужащему отказали в получении выплаты за ранение из-за смены места жительства.

Согласно информации Бердюжского районного суда, мужчина, который жил на территории Бердюжского района Тюменской области с 2000 года до января 2022 года, сменил место прописки, но продолжил проживать в этом регионе.

В марте 2024 года он подписал контракт на военную службу в рамках специальной военной операции.

В мае 2024 года военнослужащий получил ранения и обратился за помощью в отдел социальной защиты населения Бердюжского района. Однако ему было отказано в назначении выплат, поскольку не удалось подтвердить его проживание в Тюменской области.

«Решением суда был установлен факт проживания 24-летнего гражданина в Тюменской области на дату получения ранения в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
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