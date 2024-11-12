В Тюмени увековечили память трех героев СВО

На стену лицея №34 повесили две мемориальные доски с именами Алмаза Хилажева и Дмитрия Семенова. Они оба ранее учились здесь. Дмитрий погиб в машине под обстрелом, а Алмаз накрыл собой гранату, чтобы спасти товарищей.