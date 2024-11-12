В Тюмени увековечили память трех героев СВО

Posted 12 ноября, 04:20
Published 12 ноября, 04:20
Modified 12 ноября, 04:22
Updated 12 ноября, 04:22
11 ноября 2024 года прошло торжественное мероприятие, на котором почтили память сразу трех погибших бойцов.
В школе №69 установили табличку в память об Алексее Исаеве. Он был выпускником этой школы, работал на РЖД, ушел на СВО и погиб в марте в бою.
На стену лицея №34 повесили две мемориальные доски с именами Алмаза Хилажева и Дмитрия Семенова. Они оба ранее учились здесь. Дмитрий погиб в машине под обстрелом, а Алмаз накрыл собой гранату, чтобы спасти товарищей.
«Жизнь человека по историческим меркам коротка. Но каждый из нас оставляет свой след и память, воплощенную в делах на благо других людей. Вечная память нашим героическим землякам», — написал глава города.
Тюменские бойцы из подразделения БПЛА отдельной бригады морской пехоты недавно получили дрон и другое оборудование. Дроны нужны пехотинцам для отслеживания и уничтожения мин, которые сбрасывает противник.