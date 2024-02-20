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Мемориальная доска

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2024
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Уроженцы Аромашевского района Алексей Передернин и Виталий Ширшов погибли при выполнении боевых задач. В честь бойцов в их родной деревне Кармацкая открыли мемориальные доски.
20 февраля, 02:28
2023
В Тобольске у Вечного огня появился стихийный мемориал Евгению Пригожину
Теперь в центре города стоит мемориал памяти погибшему Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом сообщает паблик ВК «Типичный Тобольск».
18 сентября 2023, 18:11
Погибшему в ходе СВО выпускнику школы № 2 открыли мемориальную доску
В Тобольске открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе спецоперации на Украине Руслана Алтыева. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.
20 января 2023, 15:25

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