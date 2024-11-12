Искупить вину кровью. Арестованный замгубернатора Вахрин может отправиться в зону СВО

Posted 12 ноября, 01:05
Published 12 ноября, 01:05
Modified 12 ноября, 01:05
Updated 12 ноября, 01:05
Оба обвиняются в крупном взяточничестве. На следующий день суд наложил арест на их имущество.
С момента последнего продления срока содержания под стражей были допрошены свидетели, проведен обыск и наложен арест на имущество обвиняемых. ТАСС сообщает, что у Вахрина была арестована его единственная квартира площадью около 80 квадратных метров в Тюмени. Нет информации о том, что именно было арестовано у Гоцыка.
В то же время по инсайдерской информации обоим фигурантам готовят новые обвинения, однако их содержание остается неизвестным.
8 июня Тюменского заместителя губернатора и предпринимателя арестовали и поместили в СИЗО в рамках одного расследования. Вахрину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, в то время как Гоцыка обвиняют в даче взятки.
Согласно версии следствия, преступление произошло в декабре 2022 года. В тот период Вахрин отвечал за работу областных департаментов ЖКХ и ценовую политику, а Гоцык возглавлял компанию «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» и отель «Восток».
Считается, что Гоцык предоставил Вахрину скидку в 18 миллионов на приобретение двух квартир в Тюмени. В обмен замгубернатора якобы оказал бизнесмену определенную помощь, используя свое служебное положение. Однако детали этой помощи остаются неизвестными. Следственные органы расценили их действия как акт коррупции.
Согласно неподтвержденным данным, на следующий день после начала уголовного дела о взяточничестве Вахрин и Гоцык попытались скрыться от следствия, однако были задержаны.
Адвокат заместителя губернатора Александр Чернов отметил, что его клиент не планировал избегать встречи со следствием, а собирался отправиться в зону спецоперации. По его словам, Вахрин направлялся в сборный пункт, что также подтвердил сам обвиняемый.
Впоследствии РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что Вахрин и Гоцык признали свою вину в получении и даче взятки. Однако, по информации адвокатов, обвиняемые по-прежнему утверждают о своей невиновности.
В администрации Тюменской области началось внутреннее расследование, и местные власти активно сотрудничают с представителями Следственного комитета. Через несколько месяцев Вахрина на должности сменил Павел Перевалов, ранее возглавлявший Главное управление строительства региона.
Адвокат Николай Семенов, ранее работавший следователем по делам высокой важности, сообщил изданию «Вечерняя Москва», что Вахрину может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет за получение взятки в особо крупном размере. Аналогичный срок может грозить и Гоцыку.
«Это уникальная ситуация по нынешним временам, такие взятки были, мне кажется, распространены в конце XX века. Сейчас обычно все деньгами дают», — рассказал Семенов.
При этом адвокат предполагает, что за взятку Вахрин 15 лет колонии не получит, скорее речь будет идти о 10 годах. А вот срок, скорее всего, будет реальный ввиду особо тяжкого состава преступления. Но за злоупотребление должностными полномочиями в отношении Вахрина могут возбудить еще одно дело. В таких случаях в ходе расследования дела часто меняются.
Семенов подчеркнул, что во время расследования Вахрин сможет отправиться в зону спецоперации, чтобы «загладить свою вину» и избежать уголовного наказания.
«Думаю, что он именно так и сделает. Раньше это можно было сделать только на стадии суда, ну, а сейчас можно и во время следствия. Туда не берут только педофилов, террористов и изменщиков родине. А по взятке, думаю, он туда вполне сможет попасть», — заключил эксперт.
Адвокаты Вахрина и Гоцыка неоднократно обращались с просьбой освободить своих клиентов из-под стражи и изменить меру пресечения на домашний арест. Вахрин и его защитник также высказывали несогласие с просьбой следствия о продолжении меры пресечения.
Они утверждают, что предъявленные обвинения не имеют оснований и являются целенаправленным преследованием, связанным с антикоррупционной деятельностью их подзащитного на посту заместителя губернатора, что было отражено в одном из решений московского суда.
Адвокат Гоцыка указывал на наличие «волокиты» по делу, заметив, что с его клиентом лишь однажды проводились следственные действия. Он добавил, что «суд не представил анализа конкретных фактов и материалов, подтверждающих, что обвиняемый Гоцык А.В. может уклониться от следствия и суда».
Тем не менее, ни один из этих аргументов не привел к изменению меры пресечения. Последняя попытка оспорить решение о содержании в СИЗО была предпринята в сентябре, однако 23 числа суд вынес апелляционное постановление с отказом, оставив Вахрина и Гоцыка в изоляторе.
На данный момент ни один из фигурантов так и не признал свою вину в инкриминируемом преступлении.
Ранее сообщалось, что Вячеславу Вахрину Алексею Гоцыку планируют предъявить новые обвинения в рамках дела о взятке.