Искупить вину кровью. Арестованный замгубернатора Вахрин может отправиться в зону СВО

При этом адвокат предполагает, что за взятку Вахрин 15 лет колонии не получит, скорее речь будет идти о 10 годах. А вот срок, скорее всего, будет реальный ввиду особо тяжкого состава преступления. Но за злоупотребление должностными полномочиями в отношении Вахрина могут возбудить еще одно дело. В таких случаях в ходе расследования дела часто меняются.