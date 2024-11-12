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Posted 12 ноября, 01:05

Published 12 ноября, 01:05

Modified 12 ноября, 01:05

Updated 12 ноября, 01:05

Арестованный замгубернатора Вахрин может отправиться в зону СВО

Искупить вину кровью. Арестованный замгубернатора Вахрин может отправиться в зону СВО

12 ноября 2024, 01:05
Фото: 1MI.

Арестованный замгубернатора Вахрин может отправиться в зону СВО

Сюжет
Бойцы СВО
Уже во время расследования Вахрин сможет отправиться в зону спецоперации, чтобы избежать уголовного преследования. На минувшей неделе Басманный районный суд Москвы продлил арест замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и предпринимателя Алексей Гоцыка до 6 февраля.

Оба обвиняются в крупном взяточничестве. На следующий день суд наложил арест на их имущество.

С момента последнего продления срока содержания под стражей были допрошены свидетели, проведен обыск и наложен арест на имущество обвиняемых. ТАСС сообщает, что у Вахрина была арестована его единственная квартира площадью около 80 квадратных метров в Тюмени. Нет информации о том, что именно было арестовано у Гоцыка.

В то же время по инсайдерской информации обоим фигурантам готовят новые обвинения, однако их содержание остается неизвестным.

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Предыстория ареста

8 июня Тюменского заместителя губернатора и предпринимателя арестовали и поместили в СИЗО в рамках одного расследования. Вахрину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, в то время как Гоцыка обвиняют в даче взятки.

Согласно версии следствия, преступление произошло в декабре 2022 года. В тот период Вахрин отвечал за работу областных департаментов ЖКХ и ценовую политику, а Гоцык возглавлял компанию «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» и отель «Восток».

Считается, что Гоцык предоставил Вахрину скидку в 18 миллионов на приобретение двух квартир в Тюмени. В обмен замгубернатора якобы оказал бизнесмену определенную помощь, используя свое служебное положение. Однако детали этой помощи остаются неизвестными. Следственные органы расценили их действия как акт коррупции.

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Побег не состоялся

Согласно неподтвержденным данным, на следующий день после начала уголовного дела о взяточничестве Вахрин и Гоцык попытались скрыться от следствия, однако были задержаны.

Адвокат заместителя губернатора Александр Чернов отметил, что его клиент не планировал избегать встречи со следствием, а собирался отправиться в зону спецоперации. По его словам, Вахрин направлялся в сборный пункт, что также подтвердил сам обвиняемый.

Впоследствии РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что Вахрин и Гоцык признали свою вину в получении и даче взятки. Однако, по информации адвокатов, обвиняемые по-прежнему утверждают о своей невиновности.

В администрации Тюменской области началось внутреннее расследование, и местные власти активно сотрудничают с представителями Следственного комитета. Через несколько месяцев Вахрина на должности сменил Павел Перевалов, ранее возглавлявший Главное управление строительства региона.

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Искупить вину кровью

Адвокат Николай Семенов, ранее работавший следователем по делам высокой важности, сообщил изданию «Вечерняя Москва», что Вахрину может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет за получение взятки в особо крупном размере. Аналогичный срок может грозить и Гоцыку.

«Это уникальная ситуация по нынешним временам, такие взятки были, мне кажется, распространены в конце XX века. Сейчас обычно все деньгами дают», — рассказал Семенов.

При этом адвокат предполагает, что за взятку Вахрин 15 лет колонии не получит, скорее речь будет идти о 10 годах. А вот срок, скорее всего, будет реальный ввиду особо тяжкого состава преступления. Но за злоупотребление должностными полномочиями в отношении Вахрина могут возбудить еще одно дело. В таких случаях в ходе расследования дела часто меняются.

Семенов подчеркнул, что во время расследования Вахрин сможет отправиться в зону спецоперации, чтобы «загладить свою вину» и избежать уголовного наказания.

«Думаю, что он именно так и сделает. Раньше это можно было сделать только на стадии суда, ну, а сейчас можно и во время следствия. Туда не берут только педофилов, террористов и изменщиков родине. А по взятке, думаю, он туда вполне сможет попасть», — заключил эксперт.
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Изменять решение никто не собирается

Адвокаты Вахрина и Гоцыка неоднократно обращались с просьбой освободить своих клиентов из-под стражи и изменить меру пресечения на домашний арест. Вахрин и его защитник также высказывали несогласие с просьбой следствия о продолжении меры пресечения.

Они утверждают, что предъявленные обвинения не имеют оснований и являются целенаправленным преследованием, связанным с антикоррупционной деятельностью их подзащитного на посту заместителя губернатора, что было отражено в одном из решений московского суда.

Адвокат Гоцыка указывал на наличие «волокиты» по делу, заметив, что с его клиентом лишь однажды проводились следственные действия. Он добавил, что «суд не представил анализа конкретных фактов и материалов, подтверждающих, что обвиняемый Гоцык А.В. может уклониться от следствия и суда».

Тем не менее, ни один из этих аргументов не привел к изменению меры пресечения. Последняя попытка оспорить решение о содержании в СИЗО была предпринята в сентябре, однако 23 числа суд вынес апелляционное постановление с отказом, оставив Вахрина и Гоцыка в изоляторе.

На данный момент ни один из фигурантов так и не признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

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Ранее сообщалось, что Вячеславу Вахрину Алексею Гоцыку планируют предъявить новые обвинения в рамках дела о взятке.

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