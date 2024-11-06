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Posted 6 ноября, 05:48

Published 6 ноября, 05:48

Modified 6 ноября, 05:50

Updated 6 ноября, 05:50

Семья из Белгорода рассказала о переезде в Тюмень

«Сюда беспилотники не долетают»: семья из Белгорода рассказала о переезде в Тюмень

6 ноября 2024, 05:48
Фото: 1MI.

Семья из Белгорода рассказала о переезде в Тюмень

Сюжет
Бойцы СВО
До начала специальной военной операции Майя и Максим с двумя детьми жили в Белгороде. Майя работала тренером по плаванию, супруг — в компании, специализирующейся на компрессорном оборудовании. Но спокойная жизнь семьи закончилась — Белгород регулярно подвергался обстрелам.

Жизнь от обстрела до обстрела

По словам Майи, первый самый мощный обстрел был в канун Нового года — 30 декабря 2023 года. Люди были к этому не готовы.

«Мы поехали с детьми за город, когда только уехали, начался обстрел. Повезло, что мы не добрались до центра. Когда вернулись домой — спрятались», — вспоминает Майя.

Девушка отмечает, что о праздновании Нового года даже не шло речи — центральную площадь в городе разбомбили, всю люди сидели дома, переживали за то, что ждет их сегодня-завтра.

Второй раз сильные обстрелы начались в марте — во время выборов президента России. Супруги рассказывают, что снаряды тогда постоянно прилетали в районах дома, в котором они жили. Прилетало на парковку, в машины. К счастью, в дом не попало.

«Стрелял противник по часам — утром, в обед и вечером. Мы уже начали понимать, в какое время начинают стрелять. После обстрела сразу же бежали в магазин, покупали какие-то продукты и бежали домой. Если сирена звучит в магазине, всех просят спрятаться, кассы не работают. Мы ждем, пока добомбят, и продолжаем свою жизнь. И вот так люди живут», — сетует девушка.

В один из обстрелов в Белгороде снаряд попал в жилой дом, произошло обрушение подъезда, погибла маленькая ученица Майи, которую она учила плавать, пишет 72.RU.

«После этого я предложила мужу переехать в поселок, куда ракеты не долетают. Он находился в 15 минутах езды до Белогорода. После нашего переезда, буквально через несколько дней снаряд прилетел в наш дом», — рассказывает Майя.
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«Страшно было выходить на работу»

По словам девушки, ездить на работу она перестала — перешла на дистанционный формат. Супруг продолжал работать в прежнем режиме, детей водили в дошкольное учреждение, куда ракеты не долетали. На улице, безусловно, малыши не гуляли.

«В один из вечеров мы с супругом поняли, что нужно уезжать. Помню, когда на Ямале училась, все мои одноклассники поступали в Москву, Питер или Тюмень. Решили, что в Тюмени будет комфортно в плане работы. И сюда беспилотники не долетают», — рассказывает Майя.

В Белгороде семья распродала из квартиры всю мебель и технику. С собой забрали лишь часть вещей.

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Жизнь в Тюмени

По приезде в Тюмень Майя и Максим сняли квартиру в новом жилом районе на Лесобазе. Майя устроилась на работу в нефтяную компанию (дистанционно), супруг открыл свою компанию, специализирующуюся на компрессорном оборудовании.

По словам девушки, в Белгороде остались жить родственники Максима. Несмотря на регулярные обстрелы, переезжать они не хотят. К жизни от ракетной опасности до ракетной опасности они уже привыкли.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область, по данным на июнь 2024 года, с начала спецоперации переехали более 3 тысяч беженцев из Луганской, Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Более 300 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья. Большая часть из них купили жилье в Тюменской области, лишь 50 семей приобрели дома и квартиры в других регионах России.

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