«Сюда беспилотники не долетают»: семья из Белгорода рассказала о переезде в Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область, по данным на июнь 2024 года, с начала спецоперации переехали более 3 тысяч беженцев из Луганской, Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Более 300 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья. Большая часть из них купили жилье в Тюменской области, лишь 50 семей приобрели дома и квартиры в других регионах России.