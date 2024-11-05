«На вас оттуда смотрю и радуюсь». Родители погибшего тюменца получили письмо с фронта

Posted 5 ноября, 14:52
Published 5 ноября, 14:52
Modified 5 ноября, 15:02
Updated 5 ноября, 15:02
В Тюмени родители бойца Егора Якубенко, погибшего во время спецоперации, получили прощальное письмо от сына. Об этом сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Егор погиб 4 января при выполнении боевой задачи, и в тот же день его мама в последний раз с ним разговаривала.
«Мама и папа, если вы это читаете, то меня уже, наверное, нет. Я на вас оттуда смотрю и радуюсь, со мной рядом всевышний, не стоит горевать и лить слезы, все мы рано или поздно уходим. Значит, такая судьба у меня — быть воином, я вас очень люблю, я благодарен богу, что у меня есть вы», — указано в письме, которое опубликовала группа фонда в социальной сети «ВКонтакте».
В своем послании Егор попросил родителей съездить на море, посадить виноград на даче, построить баню и завести собаку. Специалисты фонда помогли семье исполнить последнее желание бойца.
Известно, что после службы в армии Егор решил отправиться на СВО. Там его определили в снайперские войска, но позже, по его просьбе, перевели в разведку. Именно тогда он написал письмо и попросил товарища передать его родителям в случае его гибели. Егор был посмертно награжден орденом Мужества.