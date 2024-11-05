«На вас оттуда смотрю и радуюсь». Родители погибшего тюменца получили письмо с фронта

Известно, что после службы в армии Егор решил отправиться на СВО. Там его определили в снайперские войска, но позже, по его просьбе, перевели в разведку. Именно тогда он написал письмо и попросил товарища передать его родителям в случае его гибели. Егор был посмертно награжден орденом Мужества.