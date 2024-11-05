Меньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартиру

Posted 5 ноября, 11:18
Published 5 ноября, 11:18
Modified 5 ноября, 11:20
Updated 5 ноября, 11:20
По информации «РИА Рейтинг», Тюменская область расположилась на 37 месте в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. В этом году доля семей, имеющих возможность арендовать квартиру в нашем регионе, составила 48,6%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды жилья и повседневных расходов, для Тюменской области рассчитан специалистами на уровне 104,5 тысячи рублей.
При этом доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в нашей стране остается на высоком уровне. В 2024 году почти половина из них может снять типовую двушку.
Как сообщают аналитики РИА Новости, на выигрышных позициях находятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область. На низких позициях расположились Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия и Алтай.
Напомним, за проценты по ипотеке тюменцы могут слетать в космос. Аналитики подсчитали, каков процент переплаты по ипотеке в Тюмени. Цифра получилась интересной — от 40 до 50 миллионов.