Меньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартиру

По информации «РИА Рейтинг», Тюменская область расположилась на 37 месте в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. В этом году доля семей, имеющих возможность арендовать квартиру в нашем регионе, составила 48,6%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды жилья и повседневных расходов, для Тюменской области рассчитан специалистами на уровне 104,5 тысячи рублей.