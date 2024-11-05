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Posted 5 ноября, 11:18

Published 5 ноября, 11:18

Modified 5 ноября, 11:20

Updated 5 ноября, 11:20

Меньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартиру

Меньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартиру

5 ноября 2024, 11:18
Фото: 1MI.
Опубликован свежий рейтинг российских регионов по доступности аренды жилья. Какое же место заняла в нем Тюменская область?

Тюменская область на 37 месте в рейтинге регионов по доступности аренды жилья

По информации «РИА Рейтинг», Тюменская область расположилась на 37 месте в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. В этом году доля семей, имеющих возможность арендовать квартиру в нашем регионе, составила 48,6%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды жилья и повседневных расходов, для Тюменской области рассчитан специалистами на уровне 104,5 тысячи рублей.

При этом доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в нашей стране остается на высоком уровне. В 2024 году почти половина из них может снять типовую двушку.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга регионов по доступности аренды жилья

Как сообщают аналитики РИА Новости, на выигрышных позициях находятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область. На низких позициях расположились Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия и Алтай.

Напомним, за проценты по ипотеке тюменцы могут слетать в космос. Аналитики подсчитали, каков процент переплаты по ипотеке в Тюмени. Цифра получилась интересной — от 40 до 50 миллионов.

Ценник астрономический. На проценты по ипотеке тюменцы могут слетать в космос
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчет.

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