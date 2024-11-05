Из Тюмени будет запущено больше рейсов в ХМАО

Posted 5 ноября, 10:45
Published 5 ноября, 10:45
Modified 5 ноября, 10:47
Updated 5 ноября, 10:47
Так, по информации пресс-службы «ЮТэйр», с января появятся прямые перелеты из Тюмени в Советский и Когалым.
— В столицу региона — Ханты-Мансийск — запланировано до 11 прямых рейсов неделю, а в крупнейший город региона — Сургут — будем выполнять 14 еженедельных рейсов. С января приступим к полетам в Советский и Когалым, — указано в сообщении.
Отмечается, что полеты запланированы по 21 направлению: 16 из них — внутрироссийские, и 5 — международные.
Ранее «Наш город» писал о том, что с начала этого года средняя стоимость авиабилетов увеличилась на 30% и достигла 9,9 тысячи рублей. Причиной роста цен стало повышение затрат авиакомпания на техобслуживание самолетов, лизинг, выросшие расходы на услуги аэропортов, рост цен на топливо.