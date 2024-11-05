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Posted 5 ноября, 10:45

Published 5 ноября, 10:45

Modified 5 ноября, 10:47

Updated 5 ноября, 10:47

Из Тюмени будет запущено больше рейсов в ХМАО

Из Тюмени будет запущено больше рейсов в ХМАО

5 ноября 2024, 10:45
Фото: 1MI.
Количество авиарейсов из областной столицы в города Ханты-Мансийского автономного округа будет увеличено. Перевозчик — авиакомпания «ЮТэйр».

Так, по информации пресс-службы «ЮТэйр», с января появятся прямые перелеты из Тюмени в Советский и Когалым.

— В столицу региона — Ханты-Мансийск — запланировано до 11 прямых рейсов неделю, а в крупнейший город региона — Сургут — будем выполнять 14 еженедельных рейсов. С января приступим к полетам в Советский и Когалым, — указано в сообщении.

Отмечается, что полеты запланированы по 21 направлению: 16 из них — внутрироссийские, и 5 — международные.

Самолет «Ютэйр» из Тюмени экстренно сел в Сургуте
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Ранее «Наш город» писал о том, что с начала этого года средняя стоимость авиабилетов увеличилась на 30% и достигла 9,9 тысячи рублей. Причиной роста цен стало повышение затрат авиакомпания на техобслуживание самолетов, лизинг, выросшие расходы на услуги аэропортов, рост цен на топливо.

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