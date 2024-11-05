Из Тюмени будет запущено больше рейсов в ХМАО

Ранее «Наш город» писал о том, что с начала этого года средняя стоимость авиабилетов увеличилась на 30% и достигла 9,9 тысячи рублей. Причиной роста цен стало повышение затрат авиакомпания на техобслуживание самолетов, лизинг, выросшие расходы на услуги аэропортов, рост цен на топливо.