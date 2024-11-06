«Новичков никто не осуждает»: командир взвода из Тюмени рассказал о боях в зоне СВО

Posted 6 ноября, 07:27
Published 6 ноября, 07:27
Modified 6 ноября, 07:29
Updated 6 ноября, 07:29
Евгений Кочергин родился в Волгоградской области. В 2014 году отправился на срочную службу в армию. Служил в инженерно-саперной роте на должности старшего минера в 56-й десантно-штурмовой бригаде, расположенной в Камышине. А в 2015 году поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
После окончания училища отправился служить командиром взвода в ту же 56-ю бригаду, в которой проходил срочную службу. Позже был направлен в 76-ю псковскую дивизию на должность командира инженерно-саперного взвода. В феврале 2022 года дивизию передислоцировали в Белоруссию — на тактические учения.
«В сторону украинской границы наша дивизия направилась в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года. До апреля 2022 года выполняли боевые задачи в Киевской области — в Ирпене, Буче, Гостомеле. В конце апреля нашу дивизию отправили в Белгородскую область, а затем в Харкоковскую область», — рассказывает Вслух.Ру Евгений.
По его словам, первым Орденом Мужества он был награжден в 2022 году — за выполнение боевых зада на Херсонском направлении.
«У нас были задачи по взятию и зачистке населенных пунктов. В один из таких населенных пунктов зашли малым составом — не более 30 человек. Подразделение, которое нас должно было подстраховывать, вышло оттуда из-за потерь. Зашли ночью, а в 5 часов утра начался стрелковый бой. Мы продержались четыре часа. К 9 часа утра у нас закончились боеприпасы, группа начала нести потери», — вспоминает Евгений.
По его словам, чтобы сохранить живым личный состав, пришлось уходить. В ходе данного боя тюменский офицер получил первое на СВО ранение — осколком была повреждена ступня. В госпитале Евгений провел три недели, после чего вновь вернулся в зону боевых действий.
Второй Орден Мужества военный получил за выполнение боевой задачи под Кременной в Луганской Народной Республике. Тогда же Евгения наградили медалью «За Отвагу».
Третий Орден Мужества тюменский выпускник ТВВИКУ получил за выполнение боевых заданий под Работино (Запорожская область). Тогда он уже занимал должность командира инженерно-саперной роты.
Там же Евгений получил тяжелое ранение — во время разминирования его группа обнаружила противотанковую мину, на которой стояло ведро с напалмом. Один из военных подошел к этому ведру слишком близко. И в этот момент начался обстрел.
Один из бойцов, пытаясь укрыться от снарядов, опрокинул то самое ведро. В итоге погиб от мощного взрыва, Евгений получил множественные осколочные ранения. Благодаря помощи сослуживцев, вынесших его, остался жив.
Из-за серьезных травм, принимать участие в спецоперации Евгений уже не мог. Но и увольняться из армии не хотел, потому решил передавать курсантам свой опыт. В настоящее время офицер работает преподавателем в ТВВИКУ — делится с будущими офицерами полученными на СВО знаниями.
Военный отмечает, тем, кто собирается принять участие в специальной военной операции, следует готовиться не только физически, но и морально. Это нужно для того, чтобы не было суеты и паники.
«В первом бою новички зачастую теряются, начинают паниковать и даже отказываются от выполнения боевых задач. Их никто не осуждает. Напротив, командиры с ними проводят беседы, которые помогают, так сказать, не выпадать из обоймы», — рассказывает Евгений.
Также подчеркивает, что бойцам требуется хорошая экипировка — в ней должно быть удобно стоять, ползать. Обязателен доступ в магазинам в аптечке.
«Бывает, что кого-то из бойцов приходится приводить в чувство прямо во время боя. Мин столько, что и шагу не сделать. Никогда не забуду, как под Макеевкой в ЛНР делали проходы во вражеских минных полях. Там все вокруг было заминировано, очень много техники подорвалось. Один из наших танков подорвался сразу на двух минах», — отмечает ветеран СВО.
Ранее «Наш Город» писал, что семья из Белгорода, переехавшая в Тюмень, рассказала о жизни под обстрелами и о том, почему для жизни была выбрана именно Тюменская область.