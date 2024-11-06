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Posted 6 ноября, 06:05

Published 6 ноября, 06:05

Modified 6 ноября, 06:07

Updated 6 ноября, 06:07

В Тюмени до октября 2025 года закрыли проезд по нескольким улицам

Проезд у тюменского торгового центра закрыли почти на год

6 ноября 2024, 06:05
Фото: 1MI.

В Тюмени до октября 2025 года закрыли проезд по нескольким улицам

Сюжет
Перекрытие дороги
До 15 октября 2025 года в областной столице перекрыли проезд по улице Раушана Абдуллина — на участке от Николая Семенова до Николая Зелинского, 1/1.

Также движение для транспорта закрыто по Николая Зелинского — Николая Федорова до Раушана Абдуллина. Данная мера связана с проведение работа по капитальному ремонту автодороги в районе ТЦ «Кристалл».

Фото: Тюмень. Администрация города.

По данным департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, альтернативные маршруты организуют по улицам Н. Семенова, Дмитрия Менделеева и Николая Федорова.

Ранее «Наш Город» писал, что у тюменского вуза планируют забрать четыре земельных участка, предоставленных в бессрочное пользование, ради строительства новой двухуровневой развязки на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Ремонт дорог
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