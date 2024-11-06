Проезд у тюменского торгового центра закрыли почти на год

В Тюмени до октября 2025 года закрыли проезд по нескольким улицам

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До 15 октября 2025 года в областной столице перекрыли проезд по улице Раушана Абдуллина — на участке от Николая Семенова до Николая Зелинского, 1/1.