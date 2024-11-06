Проезд у тюменского торгового центра закрыли почти на год

Posted 6 ноября, 06:05
Published 6 ноября, 06:05
Modified 6 ноября, 06:07
Updated 6 ноября, 06:07
Также движение для транспорта закрыто по Николая Зелинского — Николая Федорова до Раушана Абдуллина. Данная мера связана с проведение работа по капитальному ремонту автодороги в районе ТЦ «Кристалл».
По данным департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, альтернативные маршруты организуют по улицам Н. Семенова, Дмитрия Менделеева и Николая Федорова.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменского вуза планируют забрать четыре земельных участка, предоставленных в бессрочное пользование, ради строительства новой двухуровневой развязки на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки.