Иномарки в Тюмени с января подорожают на 15%

Posted 6 ноября, 05:10
Published 6 ноября, 05:10
Modified 6 ноября, 05:12
Updated 6 ноября, 05:12
В октябре этого года ставки утилизационного сбора были увеличены от 70 до 85%. На новые авто с объемом двигателя до 1000 см³ ставка увеличилась с 81,2 тысячи до 150,6 тысячи рублей, с объемом двигателя от 1 до 2 тысяч см3 — с 300 до 556 тысяч, с 2 до 3 тысяч — 844,8 тысячи до 1,5 миллиона.
В настоящее время, по данным дилеров, идут продажи иномарок, ввезенных в Россию до повышения ставок утилизационного сбора. Но они заканчиваются — в октябре продажи машин выросли в 1,5 раза по сравнению с минувшим годом. Эксперты отмечают, что автовладельцы стремились приобрести авто по старым ценам.
По данным Газеты.Ру, с октября уже 13 китайских компаний переписали ценники на свои модели. По информации Автостат, в среднем повышение цен на китайские кроссоверы, паркетники и внедорожники, VGV U70 Pro и U75 Plus, Jaecoo J7, Omoda C5, Tank составило 50-100 тысяч рублей.
Также подорожал практически весь модельный ряд Geely, Belgee и Knewstar. Подняли цены и бренды Haval, Chery.
В целом по рынку дилеры ожидают повышение стоимости иномарок минимум на 15% с 1 января 2025 года, пишет «Коммерсант». В случае ослабления рубля рост цен может превысить прогнозируемые цифры.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бюджетные автомобили, отечественного и китайского производства, подорожали до 2 миллионов рублей. Ниже данной цены в областной столице найти новый автомобиль проблематично.