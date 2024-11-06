nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 05:10

Published 6 ноября, 05:10

Modified 6 ноября, 05:12

Updated 6 ноября, 05:12

В Тюмени с января взлетят цены на иномарки

Иномарки в Тюмени с января подорожают на 15%

6 ноября 2024, 05:10
Фото: 1MI.

В Тюмени с января взлетят цены на иномарки

Цены на иномарки в Тюменской области предстоящей зимой могут вырасти. Причиной тому станет ряд факторов — октябрьское повышение утилизационного сбора, инфляция, уровень которой достигает 9%, а также ослабление курса рубля.

В октябре этого года ставки утилизационного сбора были увеличены от 70 до 85%. На новые авто с объемом двигателя до 1000 см³ ставка увеличилась с 81,2 тысячи до 150,6 тысячи рублей, с объемом двигателя от 1 до 2 тысяч см3 — с 300 до 556 тысяч, с 2 до 3 тысяч — 844,8 тысячи до 1,5 миллиона.

В настоящее время, по данным дилеров, идут продажи иномарок, ввезенных в Россию до повышения ставок утилизационного сбора. Но они заканчиваются — в октябре продажи машин выросли в 1,5 раза по сравнению с минувшим годом. Эксперты отмечают, что автовладельцы стремились приобрести авто по старым ценам.

По данным Газеты.Ру, с октября уже 13 китайских компаний переписали ценники на свои модели. По информации Автостат, в среднем повышение цен на китайские кроссоверы, паркетники и внедорожники, VGV U70 Pro и U75 Plus, Jaecoo J7, Omoda C5, Tank составило 50-100 тысяч рублей.

На банкротных торгах выросло число автомобилей тюменцев
Узнать подробнее

Также подорожал практически весь модельный ряд Geely, Belgee и Knewstar. Подняли цены и бренды Haval, Chery.

В целом по рынку дилеры ожидают повышение стоимости иномарок минимум на 15% с 1 января 2025 года, пишет «Коммерсант». В случае ослабления рубля рост цен может превысить прогнозируемые цифры.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бюджетные автомобили, отечественного и китайского производства, подорожали до 2 миллионов рублей. Ниже данной цены в областной столице найти новый автомобиль проблематично.

Читайте также:
Разница в цене более 130 рублей: ищем самое дешевое масло в Тюменской областиГде в Тюмени продают самые дешевые новостройкиСнегопад и сильный ветер: на Тюмень надвигается метель
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Цены#Инфляция#Ставки#Утилизационный сбор#Иномарки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика