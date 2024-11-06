Иномарки в Тюмени с января подорожают на 15%

В октябре этого года ставки утилизационного сбора были увеличены от 70 до 85%. На новые авто с объемом двигателя до 1000 см³ ставка увеличилась с 81,2 тысячи до 150,6 тысячи рублей, с объемом двигателя от 1 до 2 тысяч см3 — с 300 до 556 тысяч, с 2 до 3 тысяч — 844,8 тысячи до 1,5 миллиона.