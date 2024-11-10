В Тюмени прошел турнир по кулачным боям. ФОТО

Фомич стал оказывать давление на старте поединка, но первые раунды получились осторожными и пристрелочными. В третьем раунде Олег добавил в агрессии, больше попадал, сохраняя за собой прессинг. Наврузов же работал вторым номером, отстреливаясь с дистанции, но попадал мало.