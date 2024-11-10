В Тюмени прошел турнир по кулачным боям. ФОТО

Posted 10 ноября, 06:04
Published 10 ноября, 06:04
Modified 10 ноября, 06:06
Updated 10 ноября, 06:06
Тюменский боец Виктор Баталов был признан новым королем полулегковесов RCC Hard. В ярком бою он одолел Шохруха Джиянова и стал обладателем чемпионского кулона лиги. Тюменец Иван Гниздицкий оформил два нокдауна в первом раунде в бою с Аделем Зариповым и также одержал яркую победу.
Главный же бой RCC Hard 11 прошел между двум топовыми кулачниками России — Олегом Фомичевым и Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат.
Фомич стал оказывать давление на старте поединка, но первые раунды получились осторожными и пристрелочными. В третьем раунде Олег добавил в агрессии, больше попадал, сохраняя за собой прессинг. Наврузов же работал вторым номером, отстреливаясь с дистанции, но попадал мало.
Фомич продолжал активно поджимать Гаджи и в чемпионских раундах. В итоге пятираундовый бой завершился победой Фомичева по единогласному решению судей.
Ранее «Наш Город» писал, что футболист ФК «Тюмень» Егор Васьков забил гол бисиклетой в матче с Химками. Правда, поражения в матче избежать не удалось — матч завершился со счетом 1:3 не в пользу тюменской команды.