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Posted 10 ноября, 06:04

Published 10 ноября, 06:04

Modified 10 ноября, 06:06

Updated 10 ноября, 06:06

Олег Фомич победил Гаджи Автомата в главном бою турнира RCC в Тюмени

В Тюмени прошел турнир по кулачным боям. ФОТО

10 ноября 2024, 06:04
Фото: RCC Hard | Кулачные бои.

Олег Фомич победил Гаджи Автомата в главном бою турнира RCC в Тюмени

Турнир по боям на голых кулаках RCC Hard 11 прошел накануне в Тюмени. На ринге спортсмены сражались за звание лучшего кулачника. Всего состоялось 15 поединков, в двух из них участие принимали тюменцы.

Тюменский боец Виктор Баталов был признан новым королем полулегковесов RCC Hard. В ярком бою он одолел Шохруха Джиянова и стал обладателем чемпионского кулона лиги. Тюменец Иван Гниздицкий оформил два нокдауна в первом раунде в бою с Аделем Зариповым и также одержал яркую победу.

Фото: RCC Hard | Кулачные бои

Главный же бой RCC Hard 11 прошел между двум топовыми кулачниками России — Олегом Фомичевым и Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат.

Фото: RCC Hard | Кулачные бои

Фомич стал оказывать давление на старте поединка, но первые раунды получились осторожными и пристрелочными. В третьем раунде Олег добавил в агрессии, больше попадал, сохраняя за собой прессинг. Наврузов же работал вторым номером, отстреливаясь с дистанции, но попадал мало.

Фомич продолжал активно поджимать Гаджи и в чемпионских раундах. В итоге пятираундовый бой завершился победой Фомичева по единогласному решению судей.

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Ранее «Наш Город» писал, что футболист ФК «Тюмень» Егор Васьков забил гол бисиклетой в матче с Химками. Правда, поражения в матче избежать не удалось — матч завершился со счетом 1:3 не в пользу тюменской команды.

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