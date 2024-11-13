Снимать деньги или нет? Что стоит за слухами о заморозке банковских вкладов россиян

В настоящее время в банках находится 70 трлн рублей, и если все вкладчики начнут массово снимать свои деньги, то банковской системе это не сулит ничего хорошего. Только порядка 10% от этой суммы составляют собственные средства банка (называемые «капиталом»), а оставшиеся 90% — заемные средства, которые банк получает, в том числе, от нас — либо даром, либо за процент.