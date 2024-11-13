Снимать деньги или нет? Что стоит за слухами о заморозке банковских вкладов россиян

Posted 13 ноября, 13:14
Published 13 ноября, 13:14
Modified 13 ноября, 13:16
Updated 13 ноября, 13:16
Тема стала актуальной после заявления экономиста Алексея Зубца в эфире радиостанции «Говорит Москва». В интервью он предположил, что власти могут прибегнуть к таким мерам для контроля инфляции, если граждане начнут массово снимать свои сбережения с банковских счетов в ответ на снижение ключевой ставки Центробанка.
Алексей Зубец обратил внимание на то, что на счетах граждан скопилось «десятки триллионов рублей», и при снижении процентной ставки люди могут быть склонны вывести свои деньги на рынок. Это, по его мнению, чревато резким увеличением инфляции. Экономист добавил, что одним из потенциальных решений данной проблемы могло бы стать ограничение доступа к снятию вкладов, что помогло бы предотвратить внезапный выброс денежной массы в экономику.
«Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция», — заявил Зубец.
Реакция Зубца была предсказуема, поскольку его идеи вызвали неодобрение даже среди членов Госдумы. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков охарактеризовал высказывания экономиста как «бред больного человека» и «умышленно провокационное заявление».
Заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев также выразил недоумение по поводу логики Зубца, заявив, что ему трудно понять, на каких основаниях основываются прогнозы экономиста. При этом ни Бахарев, ни Аксаков не упомянули, что россияне уже не раз сталкивались с заморозкой средств.
«Надо понимать, что заморозка депозитов способна серьезно подорвать доверие населения к банковской системе. После снятия ограничений люди, скорее всего, будут опасаться вновь размещать деньги в банках, что может привести к долгосрочным проблемам с ликвидностью», — рассказал MSK1.RU профессор Финансового университета при Правительстве РФ Иван Петров.
Кроме того, замораживание депозитов негативно отразится на потребительской активности. Ограничение доступа к накоплениям уменьшит покупательскую способность граждан, что негативно повлияет на внутренний спрос и приведет к замедлению экономического роста.
В условиях таких ограничений может увеличиться доля теневой экономики, так как люди начнут искать альтернативные способы хранения средств, включая нелегальные финансовые схемы или простое хранение наличных дома.
Таким образом, замораживание депозитов является мерой крайней необходимости и может быть применено лишь в условиях остро кризиса.
Тем не менее, проблема «замороженных» на банковских счетах триллионов существует, считает экономист Борис Воронин. Вряд ли россияне начнут спешно снимать эти средства, так как эра рекордно высоких банковских ставок в России, судя по всему, пришла к нам надолго. Об этом прямо указывает Центробанк, который готовится на декабрьском заседании вновь повысить ключевую ставку до 23%.
В настоящее время в банках находится 70 трлн рублей, и если все вкладчики начнут массово снимать свои деньги, то банковской системе это не сулит ничего хорошего. Только порядка 10% от этой суммы составляют собственные средства банка (называемые «капиталом»), а оставшиеся 90% — заемные средства, которые банк получает, в том числе, от нас — либо даром, либо за процент.
Интересно, что подавляющее большинство вкладов не принадлежит простым гражданам, а сосредоточено у состоятельных людей: 96,8% вкладов составляет сумма менее 1 млн рублей, а 85% — менее 100 тыс. рублей. Другими ссловами, у пенсионеров на счетах остаются лишь небольшие суммы.
Однако это имеет и свои положительные стороны.
«А теперь давайте подумаем, кто эти 3,2%, у которых больше 10 млн. руб. на счете в банке? Понятно, что это не самые незащищенные люди, скорее всего, это успешные бизнесмены, политики, олигархи и публичные персоны», — утвердительно заявляет Воронин.
Скорее всего, «необоснованные слухи, распространяемые противниками нашей страны», в первую очередь затронут именно их, то есть этот узкий круг, представляющий 3-5% населения. Однако именно эти 3-5% обладают не только деньгами, но и связями, что безусловно сказывается на процессе принятия решений по любым ограничениям.
Разве они сами решатся на заморозку своих активов? Навряд ли, Зубец явно перегнул палку. А если учесть, что мировая инфляция не первый год сохраняет устойчивый тренд на обесценивание наших сбережений, возникает вопрос: зачем придумывать дополнительные меры?
Напомним, тюменские банки отчитались об увеличении числа вкладов жителей региона на 26%. Причем подавляющая их часть была сделана в рублях.