Posted 13 ноября, 15:23
Published 13 ноября, 15:23
Modified 13 ноября, 15:26
Updated 13 ноября, 15:26
Бывший депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров высказал претензии на ряд российских регионов. Он заявил, что ранее некоторые российские города находились под контролем Чингисхана и его потомков, что, по его мнению, дает основание казахам претендовать на эти земли.
Кайсаров также утверждает, что исторические названия российских городов имеют иное звучание. Свои размышления он озвучил в интервью на YouTube-канале ARMAN ABDOLLA:
«Нужно понимать, что тот же Новосибирск — это Новайсибирск, это наши казахские территории. Тюмень — это Тумень, это южные края Золотой Орды, то есть за Тюменью выше тоже наши территории. Оренбург — Оренбур, когда-то он был столицей казахского государства. Не Саратов — Саратау, не Астрахань, а Астырхан, не Омск, а Омбы. То есть эти все территории — это были исконно казахские земли».
Политик также утверждает, что в 20-х годах прошлого века Оренбургская область была передана России, что, по его мнению, может вызвать интерес Казахстана к этим территориям:
«И, если мне не изменяет память, Оренбургская область в каком-то 1926-м или 27-м году была передана России, то есть она на тот момент территорией Казахстана официально была. Поэтому Казахстан имеет полное моральное и историческое право требовать эти земли назад».
Однако Кайсаров упустил из виду, что в 1926 году Казахстана еще не существовало. В 1920 году была образована Автономная Киргизская Социалистическая Советская Республика в составе РСФСР, с административным центром в Оренбурге.
Нужно отметить, что политик дважды пытался занять пост президента Казахстана в 2011 и 2015 годах, но потерпел неудачу из-за недостаточного владения казахским языком. В первый раз его не допустили к выборам из-за недостаточного знания родного языка, а во второй раз — из-за ошибок в анкетных данных, которые он заполнил на казахском языке.
Ранее уже были сообщения о попытках расколоть Казахстан по схеме, аналогичной той, которую раскрутили на Украине. Это особенно заметно по местным учебникам, где детям представляется такой взгляд на события, согласно которому Россия выступала агрессором и на протяжении многих лет использовала Казахстан исключительно в своих интересах.
«В начале ХХ века царская Россия приступила к поиску рудных месторождений казахских земель. Колонизаторы поняли, что казахи, занимавшиеся традиционным кочевым скотоводством, не придавали важного значения добыче руды…» — сказано в учебнике истории 8 класса.
В январе 2022 года казахские националисты, поддерживаемые западными фондами, организовали массовые беспорядки в стране и на время установили контроль над городом Алма-Ата.
Причем это не было просто выступлением небольшой группы; многие эксперты считали, что власть Касым-Жомарта Токаева находилась на грани краха, и чиновники не знали, какую сторону принимать. Россия тогда оказала значительную помощь Казахстану, не только отправив своих миротворцев, но и продемонстрировав готовность восстановить порядок.
После таких серьезных нарушений политической стабильности можно было ожидать, что казахские националисты понесут наказание. Однако они не только остались в власти, но и по сей день продолжают занимать должности в правительствах, отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в статье vz.ru.
Это отчасти обусловлено спецификой местной власти. Клановая политика Казахстана основывается на поддержании баланса сил между различными группировками, включая как побежденных, так и победителей. Также это связано с внешнеполитической стратегией страны, которая предполагает многовекторность.
Казахские власти стремятся сбалансировать влияние России и Китая, опираясь на западный вектор, что подразумевает минимизацию преследования западной клиентеллы — тех самых националистов, поддерживаемых американскими и европейскими фондами.
Однако пиетет в отношении бунтовщиков также во многом объясняется тем, что они были поддержаны самими казахстанскими властями. Националисты играли роль своеобразного буфера против российского влияния и стали основой для формирования национального государства.
С момента распада Советского Союза прошло уже более 30 лет, а казахстанские власти по-прежнему опасаются возможной аннексии территорий, особенно в Северном Казахстане. События в Украине в 2014 и 2022 годах лишь усилили эти необоснованные, но укоренившиеся в казахстанской элите страхи.
Кроме того, националисты необходимы власти для переосмысленного написания истории, создания образа многовекового национального государства, которое возвращается к своим корням и занимает свое независимое место в регионе.
Президент Касым-Жомарт Токаев, хоть и обладает множеством достоинств, не смог достичь той полноты власти, которую имел Нурсултан Назарбаев. Социальные сети активно обсуждают актуальные проблемы, и общественность остро реагирует на них. В частности, рост национализма вызывает реальные опасения как у русскоязычных горожан, так и у казахов, которые не стремятся погружаться в глубины дремучего аульного национализма и волнуются о событиях, происходящих в стране.
«Было бы очень неплохо, если бы Астана провела серьезную ревизию своей внешней и внутренней политики. Привела бы ее в соответствие тому времени, в котором она живет, и тому региону, в котором Казахстан находится. И откуда он никуда не денется», — резюмирует Геворг Мирзаян.