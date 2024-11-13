«Тюмень — это Тумен». Казахстанский политик высказал претензии на российские регионы

Нужно отметить, что политик дважды пытался занять пост президента Казахстана в 2011 и 2015 годах, но потерпел неудачу из-за недостаточного владения казахским языком. В первый раз его не допустили к выборам из-за недостаточного знания родного языка, а во второй раз — из-за ошибок в анкетных данных, которые он заполнил на казахском языке.