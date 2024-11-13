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Posted 13 ноября, 15:23

Published 13 ноября, 15:23

Modified 13 ноября, 15:26

Updated 13 ноября, 15:26

Казахстанский политик высказал претензии на Тюмень и другие российские города

«Тюмень — это Тумен». Казахстанский политик высказал претензии на российские регионы

13 ноября 2024, 15:23
Фото: скриншот видеозаписи Youtube-канала ARMAN ABDOLLA.

Казахстанский политик высказал претензии на Тюмень и другие российские города

Политический деятель из Казахстана выдвинул претензии на российские территории, утверждая, что Новосибирск, Оренбург, Астрахань и другие города когда-то были казахскими. Он даже заявил: «Тюмень — это Тумен». Такой «урок истории» Уалихана выглядит забавно, но отражает нарастающую тревожную тенденцию.

Бывший депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров высказал претензии на ряд российских регионов. Он заявил, что ранее некоторые российские города находились под контролем Чингисхана и его потомков, что, по его мнению, дает основание казахам претендовать на эти земли.

Кайсаров также утверждает, что исторические названия российских городов имеют иное звучание. Свои размышления он озвучил в интервью на YouTube-канале ARMAN ABDOLLA:

«Нужно понимать, что тот же Новосибирск — это Новайсибирск, это наши казахские территории. Тюмень — это Тумень, это южные края Золотой Орды, то есть за Тюменью выше тоже наши территории. Оренбург — Оренбур, когда-то он был столицей казахского государства. Не Саратов — Саратау, не Астрахань, а Астырхан, не Омск, а Омбы. То есть эти все территории — это были исконно казахские земли».
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Перевернутое мышление

Политик также утверждает, что в 20-х годах прошлого века Оренбургская область была передана России, что, по его мнению, может вызвать интерес Казахстана к этим территориям:

«И, если мне не изменяет память, Оренбургская область в каком-то 1926-м или 27-м году была передана России, то есть она на тот момент территорией Казахстана официально была. Поэтому Казахстан имеет полное моральное и историческое право требовать эти земли назад».

Однако Кайсаров упустил из виду, что в 1926 году Казахстана еще не существовало. В 1920 году была образована Автономная Киргизская Социалистическая Советская Республика в составе РСФСР, с административным центром в Оренбурге.

Нужно отметить, что политик дважды пытался занять пост президента Казахстана в 2011 и 2015 годах, но потерпел неудачу из-за недостаточного владения казахским языком. В первый раз его не допустили к выборам из-за недостаточного знания родного языка, а во второй раз — из-за ошибок в анкетных данных, которые он заполнил на казахском языке.

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По украинским лекалам

Ранее уже были сообщения о попытках расколоть Казахстан по схеме, аналогичной той, которую раскрутили на Украине. Это особенно заметно по местным учебникам, где детям представляется такой взгляд на события, согласно которому Россия выступала агрессором и на протяжении многих лет использовала Казахстан исключительно в своих интересах.

«В начале ХХ века царская Россия приступила к поиску рудных месторождений казахских земель. Колонизаторы поняли, что казахи, занимавшиеся традиционным кочевым скотоводством, не придавали важного значения добыче руды…» — сказано в учебнике истории 8 класса.

В январе 2022 года казахские националисты, поддерживаемые западными фондами, организовали массовые беспорядки в стране и на время установили контроль над городом Алма-Ата.

Причем это не было просто выступлением небольшой группы; многие эксперты считали, что власть Касым-Жомарта Токаева находилась на грани краха, и чиновники не знали, какую сторону принимать. Россия тогда оказала значительную помощь Казахстану, не только отправив своих миротворцев, но и продемонстрировав готовность восстановить порядок.

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Наказание никто не понес

После таких серьезных нарушений политической стабильности можно было ожидать, что казахские националисты понесут наказание. Однако они не только остались в власти, но и по сей день продолжают занимать должности в правительствах, отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в статье vz.ru.

Это отчасти обусловлено спецификой местной власти. Клановая политика Казахстана основывается на поддержании баланса сил между различными группировками, включая как побежденных, так и победителей. Также это связано с внешнеполитической стратегией страны, которая предполагает многовекторность.

Казахские власти стремятся сбалансировать влияние России и Китая, опираясь на западный вектор, что подразумевает минимизацию преследования западной клиентеллы — тех самых националистов, поддерживаемых американскими и европейскими фондами.

Однако пиетет в отношении бунтовщиков также во многом объясняется тем, что они были поддержаны самими казахстанскими властями. Националисты играли роль своеобразного буфера против российского влияния и стали основой для формирования национального государства.

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Националистов берегут

С момента распада Советского Союза прошло уже более 30 лет, а казахстанские власти по-прежнему опасаются возможной аннексии территорий, особенно в Северном Казахстане. События в Украине в 2014 и 2022 годах лишь усилили эти необоснованные, но укоренившиеся в казахстанской элите страхи.

Кроме того, националисты необходимы власти для переосмысленного написания истории, создания образа многовекового национального государства, которое возвращается к своим корням и занимает свое независимое место в регионе.

Президент Касым-Жомарт Токаев, хоть и обладает множеством достоинств, не смог достичь той полноты власти, которую имел Нурсултан Назарбаев. Социальные сети активно обсуждают актуальные проблемы, и общественность остро реагирует на них. В частности, рост национализма вызывает реальные опасения как у русскоязычных горожан, так и у казахов, которые не стремятся погружаться в глубины дремучего аульного национализма и волнуются о событиях, происходящих в стране.

«Было бы очень неплохо, если бы Астана провела серьезную ревизию своей внешней и внутренней политики. Привела бы ее в соответствие тому времени, в котором она живет, и тому региону, в котором Казахстан находится. И откуда он никуда не денется», — резюмирует Геворг Мирзаян.
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Ранее сообщалось, что в Тюмени мигранты хотят объединиться в организацию как «Северный человек».

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Казахстан#СНГ#Беспорядки
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