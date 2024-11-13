Наказан на пьянство? На тюменской стройке мигранты избили жителя Тюмени

В день ЧП между водителем миксера и другими рабочими произошел конфликт из-за того, что первый отказался разбавлять бетон водой. На место происшествия был вызван производитель работ — для урегулирования всех спорных вопросов. Правда, попытка свести конфликт на нет оказалась тщетной и, напротив, вызвала еще большие разногласия. В итоге перебранка по рабочим вопросам переросла в личные оскорбления в адрес бригадира.