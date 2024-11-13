Наказан на пьянство? На тюменской стройке мигранты избили жителя Тюмени

Posted 13 ноября, 08:57
Published 13 ноября, 08:57
Modified 13 ноября, 08:59
Updated 13 ноября, 08:59
По данным общественников организации «Русская община» Кирилл руководил двумя бригадами рабочих из Таджикистана, выполнявшими монтаж железобетонных конструкций.
В день ЧП между водителем миксера и другими рабочими произошел конфликт из-за того, что первый отказался разбавлять бетон водой. На место происшествия был вызван производитель работ — для урегулирования всех спорных вопросов. Правда, попытка свести конфликт на нет оказалась тщетной и, напротив, вызвала еще большие разногласия. В итоге перебранка по рабочим вопросам переросла в личные оскорбления в адрес бригадира.
Когда Кирилл поднялся на плиту перекрытия для дальнейшего урегулирования ситуации, на него набросилось с кулаками несколько таджиков. В итоге виновником конфликта оказался избитый Кирилл — руководство стройки заявило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Якобы именно оно стало причиной драки.
Активисты «Русской общины» оперативно отреагировали на данный инцидент. Организация уже предоставила пострадавшему тюменцу юридическую помощь и намерена защитить его права.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудники УФСБ России по Курганской области в Тюмени пресекли деятельность группы, которая занималась организацией схемы незаконного пребывания иностранцев в России. Известно, что одним из участников незаконного канала миграции был сотрудник международного центра языкового тестирования при Российском университете дружбы народов имени П. Лумумбы в Тюмени.