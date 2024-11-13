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Posted 13 ноября, 08:57

Published 13 ноября, 08:57

Modified 13 ноября, 08:59

Updated 13 ноября, 08:59

На тюменской стройке мигранты избили жителя Тюмени

Наказан на пьянство? На тюменской стройке мигранты избили жителя Тюмени

13 ноября 2024, 08:57
Фото: 1MI.

На тюменской стройке мигранты избили жителя Тюмени

Сюжет
Строительство
Конфликт произошел в конце октября на строительной площадке ЖК «Астра» между рабочими и производителем работ Кириллом, жителем Тюмени.

По данным общественников организации «Русская община» Кирилл руководил двумя бригадами рабочих из Таджикистана, выполнявшими монтаж железобетонных конструкций.

В день ЧП между водителем миксера и другими рабочими произошел конфликт из-за того, что первый отказался разбавлять бетон водой. На место происшествия был вызван производитель работ — для урегулирования всех спорных вопросов. Правда, попытка свести конфликт на нет оказалась тщетной и, напротив, вызвала еще большие разногласия. В итоге перебранка по рабочим вопросам переросла в личные оскорбления в адрес бригадира.

Когда Кирилл поднялся на плиту перекрытия для дальнейшего урегулирования ситуации, на него набросилось с кулаками несколько таджиков. В итоге виновником конфликта оказался избитый Кирилл — руководство стройки заявило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Якобы именно оно стало причиной драки.

Активисты «Русской общины» оперативно отреагировали на данный инцидент. Организация уже предоставила пострадавшему тюменцу юридическую помощь и намерена защитить его права.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудники УФСБ России по Курганской области в Тюмени пресекли деятельность группы, которая занималась организацией схемы незаконного пребывания иностранцев в России. Известно, что одним из участников незаконного канала миграции был сотрудник международного центра языкового тестирования при Российском университете дружбы народов имени П. Лумумбы в Тюмени.

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