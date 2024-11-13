nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 12:35

Published 13 ноября, 12:35

Modified 13 ноября, 12:37

Updated 13 ноября, 12:37

В Тюмени на стройке мигранты избили тюменца, а перевозчиков наказали за нарушения

В Тюмени на стройке мигранты избили тюменца, а перевозчиков наказали за нарушения

13 ноября 2024, 12:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
На тюменской стройке мигранты избили жителя Тюмени. После мужчину обвинили в том, что он находился в алкогольном опьянении. Тем временем, за решение проблем в сфере общественного транспорта взялась прокуратура.

В столовой тюменской гимназии скончалась сотрудница

Сегодня рано утром в гимназии № 16 в Тюмени скончалась заведующая столовой. Врачи, приехавшие на вызов, проводили женщине сердечно-легочную реанимацию. Увы, это не дало никакого результата, заведующую не удалось спасти.

Умершая женщина проработала в учебном заведении более пятнадцати лет. До того как стать заведующей столовой, она была преподавателем ИЗО. Даже была награждена почетной грамотой Тюменской областной Думы.

В столовой тюменской гимназии скончалась женщина
Узнать подробнее

Тюменцы борются за возвращение домам статуса ИЖС

Жители Перевалово продолжают борьбу за возвращение своим домам статуса ИЖС. Люди ждали, что из собственников отберут участников для рабочей группы по решению проблемы. Однако стало известно, что жильцы в разработке вариантов планировки участвовать не будут.

Отметим: среди жильцов самостоятельно организовали инициативную группу из 20 человек для взаимодействия с властями. В их число вошли и ветераны специальной военной операции.

Война за ИЖС: тюменские власти объяснили, что ждет спорные дома в Перевалово
Узнать подробнее

Мигранты избили тюменца

В конце прошлого месяца на строительной площадке ЖК «Астра» между рабочими и производителем работ Кириллом произошел конфликт. Он перерос в избиение тюменца. Несколько мужчин применили в Кириллу грубую физическую силу.

В результате виновником конфликта оказался сам избитый мужчина. Руководство стройки заявило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Якобы именно это и стало причиной потасовки.

Наказан на пьянство? На тюменской стройке мигранты избили жителя Тюмени
Узнать подробнее

Тюменских перевозчиков наказали за нарушения

За решение проблем в сфере общественного транспорта в Тюмени взялась прокуратура. Она заинтересовалась этим вопросом после жалоб горожан.

Выяснилось, что тюменские предприятия нарушают свои обязательства по качественному оказанию услуг. Сотрудникам уже выписали штрафы за срывы рейсов. Были проведены встречи по вопросам замены старых автобусов и улучшения условий труда их водителей.

Мольбы услышаны: тюменских перевозчиков наказали за давку в автобусах
Узнать подробнее

Новостройки показали самый маленький прирост цен

Как стало известно, стоимость жилья в нашем городе увеличилась незначительно — всего на 1 процент. В целом по стране цены на квартиры в новостройках снизились на 2 процента.

Таким образом, в Тюмени средняя стоимость квартиры составляет 7,4 миллионов рублей. Наш город также входит в список городов, где сильнее всего увеличился выбор.

Новостройки в Тюмени показали самый маленький прирост цен. Комментарий эксперта
Узнать подробнее
Читайте также:
На стройке в Тюмени упал кран, а замгубернатора может отправиться в зону СВОВ Тюмени резко выросла заболеваемость ОРВИ, а школьники жестоко избили девочкуВ Тюменской области избили детей, а в ДТП с маршруткой пострадали 11 пассажиров
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Нападение#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика