В Тюмени на стройке мигранты избили тюменца, а перевозчиков наказали за нарушения

Posted 13 ноября, 12:35
Published 13 ноября, 12:35
Modified 13 ноября, 12:37
Updated 13 ноября, 12:37
Сегодня рано утром в гимназии № 16 в Тюмени скончалась заведующая столовой. Врачи, приехавшие на вызов, проводили женщине сердечно-легочную реанимацию. Увы, это не дало никакого результата, заведующую не удалось спасти.
Умершая женщина проработала в учебном заведении более пятнадцати лет. До того как стать заведующей столовой, она была преподавателем ИЗО. Даже была награждена почетной грамотой Тюменской областной Думы.
Жители Перевалово продолжают борьбу за возвращение своим домам статуса ИЖС. Люди ждали, что из собственников отберут участников для рабочей группы по решению проблемы. Однако стало известно, что жильцы в разработке вариантов планировки участвовать не будут.
Отметим: среди жильцов самостоятельно организовали инициативную группу из 20 человек для взаимодействия с властями. В их число вошли и ветераны специальной военной операции.
В конце прошлого месяца на строительной площадке ЖК «Астра» между рабочими и производителем работ Кириллом произошел конфликт. Он перерос в избиение тюменца. Несколько мужчин применили в Кириллу грубую физическую силу.
В результате виновником конфликта оказался сам избитый мужчина. Руководство стройки заявило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Якобы именно это и стало причиной потасовки.
За решение проблем в сфере общественного транспорта в Тюмени взялась прокуратура. Она заинтересовалась этим вопросом после жалоб горожан.
Выяснилось, что тюменские предприятия нарушают свои обязательства по качественному оказанию услуг. Сотрудникам уже выписали штрафы за срывы рейсов. Были проведены встречи по вопросам замены старых автобусов и улучшения условий труда их водителей.
Как стало известно, стоимость жилья в нашем городе увеличилась незначительно — всего на 1 процент. В целом по стране цены на квартиры в новостройках снизились на 2 процента.
Таким образом, в Тюмени средняя стоимость квартиры составляет 7,4 миллионов рублей. Наш город также входит в список городов, где сильнее всего увеличился выбор.