В Тюмени два человека погибли на производстве. Прокуратура начала проверку

Posted 13 ноября, 13:32
Published 13 ноября, 13:32
Modified 13 ноября, 13:34
Updated 13 ноября, 13:34
Сегодня днём в помещении цеха по изготовлению кухонной мебели, расположенного на улице Ветеранов труда, произошёл несчастный случай. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Прокуратура Тюменской области инициировала проведение комплексной проверки. В работе проверяющих примут участие специалисты Государственной инспекции труда, которые оценят соблюдение законодательства об охране труда на месте происшествия.
Для координации действий правоохранительных органов на место выехал прокурор Ленинского административного округа города Тюмени Руслан Новопашин. Он подтвердил, что вопрос о соблюдении правил безопасности на производстве будет находиться под постоянным контролем прокуратуры.
Территориальным отделом СУ СК России по Тюменской области также начата процессуальная проверка. Ход и результаты расследования будут находиться под наблюдением прокуратуры.
«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил Руслан Новопашин.