nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 13:32

Published 13 ноября, 13:32

Modified 13 ноября, 13:34

Updated 13 ноября, 13:34

В Тюмени два человека погибли на производстве. Прокуратура начала проверку

В Тюмени два человека погибли на производстве. Прокуратура начала проверку

13 ноября 2024, 13:32
Фото: 1MI.
В областном центре 13 ноября произошел трагический инцидент, в результате которого погибли люди.

Сегодня днём в помещении цеха по изготовлению кухонной мебели, расположенного на улице Ветеранов труда, произошёл несчастный случай. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Прокуратура Тюменской области инициировала проведение комплексной проверки. В работе проверяющих примут участие специалисты Государственной инспекции труда, которые оценят соблюдение законодательства об охране труда на месте происшествия.

Для координации действий правоохранительных органов на место выехал прокурор Ленинского административного округа города Тюмени Руслан Новопашин. Он подтвердил, что вопрос о соблюдении правил безопасности на производстве будет находиться под постоянным контролем прокуратуры.

Территориальным отделом СУ СК России по Тюменской области также начата процессуальная проверка. Ход и результаты расследования будут находиться под наблюдением прокуратуры.

«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил Руслан Новопашин.
Когда прекратятся? Тюменскую область вновь накроет магнитная буря
Узнать подробнее

Ранее сегодня сообщалось, что в тюменской деревне во время пожара погиб один человек.

Читайте также:
В Тюмени погиб электрик в СНТДиректор тюменского ЧОП обманул налоговую на миллионы рублейПрокуратура организовала проверку после смерти тюменца под трактором
#Иван Солдатов#Общество#Прокуратура#Новости тюмени#Несчастный случай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика