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Posted 13 ноября, 11:46

Published 13 ноября, 11:46

Modified 13 ноября, 11:55

Updated 13 ноября, 11:55

Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Тюменской области

Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Тюменской области

13 ноября 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney.
По информации «Авито Работа», предоставленной «Нашему городу», работники сферы производства стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в прошлом месяце.

Согласно актуальным сведениям сервиса, в октябре этого года наиболее высокие зарплаты в Тюменской области предлагали кандидатам на вакансии в сфере производства промышленного оборудования и станков. Сотрудники на этих должностях могут получать примерно 119 948 рублей в месяц за полный рабочий день.

Еще одна высокооплачиваемая сфера в нашем регионе — сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов. Средняя заработная плата сотрудников составляет 102 159 рублей в месяц при полном графике работы.

На третьем месте расположилась сфера ремонта и отделки, отмечают аналитики сервиса. Соискатели обычно получают 94 500 рублей ежемесячно за полный день.

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В Тюменской области озвучили перечень самых низкооплачиваемых вакансий ноября, размер предлагаемой заработной платы на которых не превышает 25 тысяч рублей.

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