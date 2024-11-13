Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Тюменской области

Posted 13 ноября, 11:46
Published 13 ноября, 11:46
Modified 13 ноября, 11:55
Updated 13 ноября, 11:55
Согласно актуальным сведениям сервиса, в октябре этого года наиболее высокие зарплаты в Тюменской области предлагали кандидатам на вакансии в сфере производства промышленного оборудования и станков. Сотрудники на этих должностях могут получать примерно 119 948 рублей в месяц за полный рабочий день.
Еще одна высокооплачиваемая сфера в нашем регионе — сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов. Средняя заработная плата сотрудников составляет 102 159 рублей в месяц при полном графике работы.
На третьем месте расположилась сфера ремонта и отделки, отмечают аналитики сервиса. Соискатели обычно получают 94 500 рублей ежемесячно за полный день.
В Тюменской области озвучили перечень самых низкооплачиваемых вакансий ноября, размер предлагаемой заработной платы на которых не превышает 25 тысяч рублей.