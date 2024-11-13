Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Тюменской области

Согласно актуальным сведениям сервиса, в октябре этого года наиболее высокие зарплаты в Тюменской области предлагали кандидатам на вакансии в сфере производства промышленного оборудования и станков. Сотрудники на этих должностях могут получать примерно 119 948 рублей в месяц за полный рабочий день.