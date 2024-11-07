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Posted 7 ноября, 08:34

Published 7 ноября, 08:34

Modified 7 ноября, 08:36

Updated 7 ноября, 08:36

После победы Трампа инвесторы бросились скупать доллары и биткоины

После победы Трампа инвесторы бросились скупать доллары и биткоины

7 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI.
После объявления победы Дональда Трампа на выборах США курс криптовалюты резко подскочил до 74 тыс долларов. Новый президент пообещал погасить внутренний долг Америки за счет поддержки криптофондов.

Как у них?

«Новые Известия» запросили комментарии у руководителя программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софьи Главиной. Эксперт рассказала, что Трамп, прежде всего, является защитником интересов богатейших людей страны. Их цель — сохранить богатство и решить экономические проблемы. Поэтому обещания 47-го президента касательно экономики привлекают внимание инвесторов и аналитиков.

На фоне такого политического поворота происходит укрепление американского доллара. Это сказывается на стоимости ценных бумаг и крипты: цена за биткоин уже достигла нового исторического максимума. Впрочем, по словам экспертов, здесь возможен откат до 69 тыс долларов за единицу в скором будущем.

Трамп планирует использовать криптовалюту для решения проблемы с внутренним долгом США. Однако экономисты высказали опасения, что это займет много времени.

Как у нас?

В Российской Федерации ожидается, что криптовалюта станет инструментом для трансграничных платежей к концу 2024 года. Эксперты не прогнозируют существенного влияния победы Трампа на российский крипторынок: здесь делается упор на развитие цифрового рубля и валюты БРИКС.

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В мае этого года для привлечения криптовалютного сообщества Трамп сообщил о приеме предвыборных пожертвований в криптовалюте. Интересно, что изначально у него было не совсем положительное отношение к биткоину.

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#Татьяна Курганова#Экономика#Бизнес#Доллар#Биткоины и криптовалюты#Дональд Трамп
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