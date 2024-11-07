После победы Трампа инвесторы бросились скупать доллары и биткоины

Posted 7 ноября, 08:34
Published 7 ноября, 08:34
Modified 7 ноября, 08:36
Updated 7 ноября, 08:36
«Новые Известия» запросили комментарии у руководителя программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софьи Главиной. Эксперт рассказала, что Трамп, прежде всего, является защитником интересов богатейших людей страны. Их цель — сохранить богатство и решить экономические проблемы. Поэтому обещания 47-го президента касательно экономики привлекают внимание инвесторов и аналитиков.
На фоне такого политического поворота происходит укрепление американского доллара. Это сказывается на стоимости ценных бумаг и крипты: цена за биткоин уже достигла нового исторического максимума. Впрочем, по словам экспертов, здесь возможен откат до 69 тыс долларов за единицу в скором будущем.
Трамп планирует использовать криптовалюту для решения проблемы с внутренним долгом США. Однако экономисты высказали опасения, что это займет много времени.
В Российской Федерации ожидается, что криптовалюта станет инструментом для трансграничных платежей к концу 2024 года. Эксперты не прогнозируют существенного влияния победы Трампа на российский крипторынок: здесь делается упор на развитие цифрового рубля и валюты БРИКС.
В мае этого года для привлечения криптовалютного сообщества Трамп сообщил о приеме предвыборных пожертвований в криптовалюте. Интересно, что изначально у него было не совсем положительное отношение к биткоину.