В Абхазии вспыхнули протесты. Как это скажется на туристах и стоит ли сдавать билеты?

Posted 12 ноября, 16:43
Published 12 ноября, 16:43
Modified 12 ноября, 16:45
Updated 12 ноября, 16:45
Митингующие считают, что это приведет к разрешению иностранным инвесторам строить комплексы апартаментов в Абхазии. Конфликт между властями и оппозиционерами по этому вопросу продолжается уже несколько лет, но сейчас ситуация накалилась из-за того, что парламент вновь планирует рассмотреть ратификацию инвестиционного соглашения 15 ноября.
Все началось с потасовки у здания парламента. Накануне на въезде в Сухум были жестко задержаны пятеро активистов оппозиции, которых власти считают инициаторами беспорядков. До обеда текущего дня их адвокатов не допускали к ним, а родственникам не предоставляли никаких сведений.
Ночью сторонники оппозиции попытались прорваться в здание республиканской службы госбезопасности, однако столкнулись с сопротивлением со стороны силовиков. В ответ оппозиция перекрыла все мосты, ведущие в Сухум, включая Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский, тем самым полностью заблокировав республиканскую трассу — единственный путь к абхазско-российской границе. Въезд по этой дороге разрешен лишь для автомобилей оперативных служб и тяжелобольных.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания обратился к народу с призывом не усугублять сложившуюся ситуацию. Тем не менее, федеральная трасса по-прежнему закрыта с 22:00 11 ноября. Согласно информации «Спутник Абхазия», дела задержанных оппозиционеров за столкновение у парламента переданы в Сухумский городской суд, который примет решение о дальнейшем их будущем.
Абхазия остается одним из самых востребованных туристических направлений для россиян. Несмотря на нестабильную обстановку в Сухуме, интерес к отдыху в этом регионе не ослабевает. Для граждан России поездка в Абхазию очень проста — достаточно иметь внутренний паспорт, и особенно для жителей Сочи это идеальный вариант для однодневных поездок.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в первые девять месяцев 2024 года Абхазию посетило 1,3 миллиона россиян.
Несмотря на окончание высокого туристического сезона в Абхазии, протесты оппозиции негативно сказались на отдыхе россиян. Главная проблема заключается в том, что митингующие заблокировали верхний Гумистинский мост, который является основным маршрутом из Сухума к границе с Россией.
На месте образовалась длинная автомобильная пробка. Пропускают только пешеходов и машины скорой помощи. Людям приходится выходить из транспортных средств и идти пешком, перетаскивая свои чемоданы на сотни метров. По ту сторону моста им предстоит искать способы добраться до границы. Многие туристы из различных регионов России опаздывают на свои рейсы в аэропорт Сочи.
Проблемы также испытывают те туристы, которые выбрали российское побережье Черного моря в качестве основного места отдыха и решили отправиться в Абхазию на экскурсию. Хотя пробки не так серьезны, поездки все равно становятся причиной значительных потерь времени.
Вместе с тем, то касается последствий происходящего в Сухуме, они не оказали заметного влияния на потоки туристов. Сезон в Абхазии практически завершен, и большинство путешественников, отправляющихся в ноябре, выбирают круглогодичные отели в Гаграх. Здесь продолжается обычная жизнь, и для туристов ничего не изменилось.
«В Гагре все спокойно, и события в Сухуме не затрудняют отдых. Туроператоры не фиксируют аннулирование туров или запросы на досрочное возвращение», — сообщили в АТОР.
Столица Абхазии в настоящее время полностью перекрыта, на Гумистинском мосту образовался затор. Тем не менее, протестующие организовали пешеходный переход по мосту для всех желающих. По словам свидетелей, они даже помогают людям переносить сумки. В дальнейшем, туристы, направляющиеся в Россию, могут воспользоваться такси, чтобы доехать до пограничного пункта.
«Можно посоветовать тем, кто сейчас в Сухуме: если до окончания отпуска еще много времени, можно попробовать сменить место пребывания на более тихое и более близкое к границе», — рассказал Vokrugsveta.ru Алексей Черепахин, генеральный директор ТВИЛ.РУ.
По информации пресс-службы Краснодарской таможни в Сочи, пропускной пункт между Россией и Абхазией работает в обычном режиме. И туристы, находящиеся в Гагре, не сталкиваются с трудностями — маршрут от границы до Сухума свободен.
В то же время власти Абхазии принимают меры для улучшения ситуации, заверяя, что российским туристам, находящимся в республике, ничего не угрожает.
Туристические агентства ожидают увеличения турпотока в Абхазию на новогодние даты и надуются, что к этому периоду все, происходящее на данный момент, полностью успокоится