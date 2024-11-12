В Абхазии вспыхнули протесты. Как это скажется на туристах и стоит ли сдавать билеты?

Абхазия остается одним из самых востребованных туристических направлений для россиян. Несмотря на нестабильную обстановку в Сухуме, интерес к отдыху в этом регионе не ослабевает. Для граждан России поездка в Абхазию очень проста — достаточно иметь внутренний паспорт, и особенно для жителей Сочи это идеальный вариант для однодневных поездок.