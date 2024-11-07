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Posted 7 ноября, 01:00

Published 7 ноября, 01:00

Modified 7 ноября, 01:00

Updated 7 ноября, 01:00

Тюменцам рассказали о симптомах и лечении «турецкого» вируса Коксаки

Вирус Коксаки шагает по России. Кто может заболеть, симптомы и как лечить?

7 ноября 2024, 01:00
Фото: 1MI.

Тюменцам рассказали о симптомах и лечении «турецкого» вируса Коксаки

В последние несколько дней в детских садах и школах девяти регионов России было зафиксировано заболевание, напоминающее вирус Коксаки. Роспотребнадзор призвал к повсеместному проведению утреннего осмотра детей на наличие симптомов инфекции.

Согласно информации СМИ, случаи заражения энтеровирусной инфекцией Коксаки зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, а также во Владимирской, Брянской, Калужской, Московской областях и Удмуртии.

Вместе с тем, Минздрав Удмуртии заявил, что в регионе нет вспышек заболеваемости, а отдельные случаи лечения проходят по рекомендациям. Минздрав Владимирской области также сообщил, что в государственных больницах нет пациентов с подтвержденным вирусом Коксаки.

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«Туристы, у которых вылет в Турцию был запанирован на ближайшие дни, начали переносить свои путевки», — рассказал URA.RU тюменский турагент.

Еще один местный турагент, работающий с частными клиентами, также отметил случаи отказа от туров в Турцию. По его словам, туристы меняют свои планы и выбирают другие направления — Дубай, Таиланд и Египет. При этом за новые путевки пришлось доплатить в среднем более 60 тысяч рублей.

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Как пояснила «Известиям» кандидат медицинских наук и врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, вирус Коксаки распространяется воздушно-капельным путем, а также через загрязненные пищу, воду, руки или поверхности. Вирус часто называют «летней» болезнью, так как заражение происходит преимущественно в теплое время года, особенно на курортах.

«Это обусловлено скоплением людей, пренебрежением правилами гигиены, большим количеством фруктов и овощей, которые не всегда промываются качественно, а также употреблением непитьевой воды», — говорит врач.

При этом считается, что вирус «привозят» из Турции, но сейчас он встречается повсеместно. Однако заболеть можно и никуда не выезжая.

Наиболее серьезную угрозу эта болезнь представляет для детей младше 10 лет и пожилых людей, поскольку у них она может более тяжело протекать и в последствие иметь осложнения. Тем не менее, в большинстве случаев заболевание проходит самостоятельно, не оставляя последствий и не создавая значительного риска для здоровья.

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Симптомы заражения

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Известиям», что первый признак заражения вирусом Коксаки может проявляться в виде очень высокой температуры, которую не удается сбить.

Это связано с тем, что при попадании вируса в кровь возникает серьезная интоксикация организма. К этому состоянию добавляются симптомы герпангины, такие как боли в горле и образование язвочек, а также болезненные ощущения в мышцах и высыпания на конечностях.

Пациенты также могут испытывать кишечный синдром, проявляющийся болями в животе, тошнотой и проблемами с пищеварением. Дополнительно могут возникнуть такие симптомы, как увеличение лимфоузлов, слезотечение и гнойные выделения из глаз.

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Вирус чреват осложнениями

Существует несколько форм этой вирусной инфекции: гриппоподобная, экзантематозная, ангинозная, геморрагический конъюнктивит, кишечная и даже формы, напоминающие полиомиелит и менингит. Клинические проявления зависят от конкретного типа вирусного поражения.

Инфекционист пояснил, что, если на начальном этапе организм не сможет справиться с вирусом, инфекция Коксаки может прогрессировать и, в зависимости от своего типа, вызывать различные осложнения.

«Поэтому, когда человек заболевает Коксаки, обязательно нужно обращаться к врачам, сделать профилактику осложнений или наблюдать за пациентом после перенесенного заболевания. Осложнение может развиться в течение двух недель», — добавил Тимаков.

В основном вирусом Коксаки страдают дети до 15 лет, при этом у половины пациентов заболевание протекает бессимптомно. Врач также отметил, что заболевать начинают в летние и ранние осенние месяцы. После выздоровления постоянный иммунитет не формируется.

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Турция может быть не при чем

Вирус Коксаки может передаваться различными способами: воздушно-капельным, контактным, фекально-оральным, а также вертикальным (от матери к ребенку). Инкубационный период составляет около шести дней.

Считается, что вирус был завезен в Россию из Турции, где в курортном городе Белек была зафиксирована вспышка неизвестной инфекции. Тем не менее, местные власти не спешат официально признавать наличие проблемы.

Екатерина Демьяновская сообщает, что в России ежегодно фиксируются случаи заболевания вирусом. Чтобы уменьшить вероятность заражения, необходимо соблюдать несколько простых правил: тщательно мыть руки, особенно после посещения общественных мест, обрабатывать фрукты и овощи, пользоваться только чистой водой и избегать близкого контакта с больными.

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Также важно поддерживать иммунитет, так как он влияет на риск заражения и на тяжесть заболевания. Для этого следует правильно питаться, соблюдать режим сна и проводить больше времени на улице.

Тем, кто вернулся из Турции или других туристических направлений, советуется принять меры предосторожности. В течение двух недель следует внимательно наблюдать за возможными признаками инфекции, такими как высокая температура, сыпь, боль в горле и усталость. Если какие-либо из этих симптомов возникнут, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

«Контакты с окружающими, особенно с маленькими детьми и людьми с ослабленным иммунитетом, лучше на это время ограничить, — советует врач.

На текущий момент необходимости карантина для приезжающих из Турции на данный момент не установлено.

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