Вирус Коксаки шагает по России. Кто может заболеть, симптомы и как лечить?

Наиболее серьезную угрозу эта болезнь представляет для детей младше 10 лет и пожилых людей, поскольку у них она может более тяжело протекать и в последствие иметь осложнения. Тем не менее, в большинстве случаев заболевание проходит самостоятельно, не оставляя последствий и не создавая значительного риска для здоровья.