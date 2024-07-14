Итоги недели: перенос автовокзала, борьба с наливайками и последствия града

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Тюменские власти планируют перенести к 2040 году городской автовокзал с улицы Пермякова в Южную часть областной столицы. Данная мера будет реализована с целью удовлетворения изменяющихся потребностей в обслуживании внешним пассажирским транспортом.
В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени указано, что вместимость нового здания автовокзала будет увеличена до 300–400 пассажиров. Также запланировано строительство автостанций для обслуживания северо-восточного, восточного, южного, юго-западного внешних направлений.
«Автостанции предлагается совместить с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования, обеспечив возможность удобной пересадки с пригородного на маршруты пассажирского транспорта общего пользования», — указано в документе.
Также отмечено, что с целью разгрузки автовокзала и снижения транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть Тюмени предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов северо-восточной части по улице Тимофея Чаркова, в восточной части вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту, в южной части юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская, в западной части в районе аэропорта «Рощино». Их также совместят с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.
Топ-менеджера авиакомпании будут судить в Тюмени за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Речь идет о вице-президенте авиакомпании Utair Владимире Протасове. У него арестованы 8 квартир в Тюмени и Сочи на общую сумму 43 миллиона рублей.
По данным Следственного комитета, вице-президент авиакомпании с мая 2020 года по июнь 2022 года денежное вознаграждение предоставлял льготы и привилегии отдельным участникам рынка авиауслуг. Общая сумма взяток составила 9,7 миллиона рублей, размер ущерба, причиненный авиакомпании оценили более чем в 34 миллиона рублей.
В районе «Суходолье» владельцы собак стали находить хлеб с мышьяком и кусочки мяса, напичканные гвоздями. Несколько хозяйских собак уже пострадали от разбросанных «ловушек». Жильцы района пытаются выяснить, кто желает смерти их собакам.
Юрист Павел Шадрин говорит о том, что в происходящем есть признаки уголовного преступления, однако доказать его будет проблематично.
«У нас есть уголовная статья за жестокое обращение с животными, по ней можно привлечь. Если собака погибнет, то есть статья за умышленное уничтожение имущества, животные у нас все же пока к категории имущества и относятся. Но нужны доказательства того, что именно этот человек положил именно эту отраву и именно от этого умерла собака», — отмечает юрист.
Отметим, отравленные продукты для собак жители областной столицы находят уже не в первый раз. Периодически с 2022 года горожане жалуются на разбросанную по городу отраву.
Тюменская река Тура продолжает мелеть. На фоне засушливой и жаркой погоды скорость обмеления усиливается. В настоящее время на территории реки, по ранее заполоненными водой местам, можно пройтись пешком.
Горожане сообщают о том, что у мостов уровень воды опустился настолько, что стало видно дно реки. Показатель водности до сих пор остается неизвестным, последняя отметка в 83 сантиметра была зафиксирована 27 июня. Норма на 11 июля должна составлять около 220 сантиметров. Однако очевидно, что до этого показателя Тура сильно недотягивает.
Гидрограф Валерий Заруба говорит о том, что состояние Туры сегодня лучше, нежели в 2023 году — вода еще не опустилась до отрицательной отметки. И добавляет, что наименьшую точку можно будет увидеть к началу осени-концу лета.
Правительство страны наделило регионы правом ограничивать продажу алкоголя в так называемых «наливайках». Депутаты Тюменской областной Думы уже выдвинули законопроект, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, «расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 08:00, в пятницу, субботу и в нерабочие праздничные дни с 23:00 до 09:00».
Его принятие специалисты оценивают спорно, новые правила серьезно ударят по бизнесу. Предприниматели отмечают, что потеряют существенную часть выручки — ведь наибольшую прибыль им приносят клиенты, приходящие после 22:00.
«Когда говорят об этом законе все почему-то думают исключительно о маленьких „пивнушках“, где стоят 4 крана и два стула. Однако под эти условия попадают именитые и серьезные сети приличных заведений, которые будут вынуждены закрываться после указанного времени. Так как мы прекрасно понимаем, что алкоголь неразрывно связан с более поздним временем суток, то большая часть баров просто прекратит свое существование», —отмечает финансист Игорь Балуев.
С учетом того, как в Тюмени выстроены отношения бизнеса и властей, специалист уверен, что законопроект отправят на доработку и в таком виде не примут. О том же говорит и экономист Ирина Меняйлова. Она отмечает, что прибыльный бизнес — это хорошие налоги в бюджет государства, а потому запрет торговли критически скажется на налоговых показателях и существовании малого и среднего бизнеса в целом.
Небесная канцелярия на этой неделе принесла жителям региона несколько неприятных сюрпризов. В пятницу ураганный ветер и град обрушились на Тобольск — местные жители сообщали в отдельных районах города выпал град величиной с орех. В субботу стихия бушевала в Ишиме.
Безусловно, ураган не прошел бесследно — ливни и град нанесли существенный урон дачным насаждениям. Кроме того, под воду ушли как улицы в Тобольске, так и в Ишиме. Отдельные районы остались без электричества.
Между тем, в ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, на юге Тюменской области продолжит бушевать стихия — ожидаются дожди, грозы, сильный ветер до 14-17 м/с. Температура воздуха составит днем +22….+26, в ночные часы +11…+17.