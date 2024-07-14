Итоги недели: перенос автовокзала, борьба с наливайками и последствия града

С учетом того, как в Тюмени выстроены отношения бизнеса и властей, специалист уверен, что законопроект отправят на доработку и в таком виде не примут. О том же говорит и экономист Ирина Меняйлова. Она отмечает, что прибыльный бизнес — это хорошие налоги в бюджет государства, а потому запрет торговли критически скажется на налоговых показателях и существовании малого и среднего бизнеса в целом.