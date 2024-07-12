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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Тобольске град размером с орех побил огороды

Град с орех, ливень и ветер: на Тобольск обрушилась убийственная стихия

12 июля 2024, 13:32
Фото: Лиана Хабибуллина / Типичный Тобольск

В Тобольске град размером с орех побил огороды

Вечером в пятницу, 12 июля, на Тобольск обрушилась непогода. В некоторых районах города прошел ливень и выпал крупный град. Пострадали огороды тоболяков. Местные жители подсчитывают ущерб стихии.

Тоболяки публикуют фотографии крупного града. К счастью, стихия пронеслась лишь над частью города. В некоторых районах не было ни дождя, ни града, или же осадки были незначительными. Больше всего досталось Подгоре. Этот район принял на себя основной удар стихии, которая нанесла серьезный ущерб дачникам.

Фото: Типичный Тобольск
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«Зрелище завораживающее. Пока смотрю в окно, боюсь выходить в окно. Скорее всего, много урожая погибло», — написала местная жительница в социальных сетях.

Те же, кто вышел из дома полюбоваться на последствия осадков, констатируют, что огородам нанесен ущерб. Скорее всего люди останутся в этом году без урожая, жалуются они в соцсетях.

«Все ягоды побило. Яблони, вишни. Ну что поделать», — пишет пользователь Ирина Исаева.
«На ул. Свердлова всё в огороде кончил град…», — сообщает Любовь Алексеева.
«Все что растили в огородах, всему хана», — сетует Оксана Нартымова.
Видео: «Типичный Тобольск»

Сильный дождь проверил на прочность тобольскую ливневку. Она не выдержала. Районы города, попавшие под удар стихии, быстро ушли под воду.

«Афанасьев сейчас сидит в своей Тюмени и радуется, слава богу успел свалить», — иронизируют в комментариях тоболяки.
Видео: типичный Тобольск

Кроме того, жители некоторых районов лишились света. От ударов града и шквального ветра пострадали линии электропередач. Света нет уже несколько часов.

«Прошел ливень? Отзовитесь, у кого теперь тоже нет электричества?», — задается вопросом тоболяк.
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Стихия пронеслась совсем быстро, но успела наделать бед. Также жители Тобольска сообщают, что в некоторых домах от града разбились стекла. От крупного града пострадали автомобили. Ветер повалил остановки общественного транспорта.

Фото: Типичный Тобольск

Жители Тобольска, которым не посчастливилось пострадать от стихии, сейчас подсчитывают ущерб. Наверняка они будут требовать компенсации потерь. Пойдет ли на это городская администрация — пока неизвестно. Официальной реакции от властей еще не поступало.

Ранее «Наш город» сообщал, что небесная канцелярия солнечной и жаркой погодой в предстоящий уик-энд жителей Тюменской области радовать не будет. На протяжении субботы и воскресенья на юге региона будут идти дожди, местами вероятны грозы, усиление ветра до 18 м/с.

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