Град с орех, ливень и ветер: на Тобольск обрушилась убийственная стихия

Тоболяки публикуют фотографии крупного града. К счастью, стихия пронеслась лишь над частью города. В некоторых районах не было ни дождя, ни града, или же осадки были незначительными. Больше всего досталось Подгоре. Этот район принял на себя основной удар стихии, которая нанесла серьезный ущерб дачникам.