Побило все посадки: по Тюменской области прошел ураган

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
«Жуткий ливень и ураганный ветер на даче положили картошку, у томатов ботву всю прибило, размыло все грядки, ужас просто», — посетовала Наталья Н.
«У меня ураган унес шестиметровую теплицу и разбил ее вдребезги», — сообщила Мария М.
Кроме того, под воду ушли автодороги, паркинг и тротуар у городского рынка «Никольский», придомовые территории в отдельных районах. Правда, ураган прошел не во всех районах — в Гагарино, Клепиково, Макарово, Пахомово весь день светило солнце и даже не было намека на дождь.
Сегодня по прогнозам метеорологов, на территории Тюменской области ожидаются дожди и грозы, в Ишиме непогода будет бушевать в течение всего дня.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу град выпал в Тобольске. Основной удар стихии обрушился на Подгорную часть города.