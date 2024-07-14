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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

На Тюменскую область обрушился ураган

Побило все посадки: по Тюменской области прошел ураган

14 июля 2024, 04:18
Фото: 1MI

На Тюменскую область обрушился ураган

Град, ливень и штормовой ветер обрушились накануне днем на Ишим. Стихия нанесла существенный урон местным дачникам — крупный град побил посевы, ветер повалил деревья.
Сюжет
Ишим
«Жуткий ливень и ураганный ветер на даче положили картошку, у томатов ботву всю прибило, размыло все грядки, ужас просто», — посетовала Наталья Н.
Видео: Ишим пере Подслушано
«У меня ураган унес шестиметровую теплицу и разбил ее вдребезги», — сообщила Мария М.
Видео: Ишим пере Подслушано

Кроме того, под воду ушли автодороги, паркинг и тротуар у городского рынка «Никольский», придомовые территории в отдельных районах. Правда, ураган прошел не во всех районах — в Гагарино, Клепиково, Макарово, Пахомово весь день светило солнце и даже не было намека на дождь.

Видео: Ишим пере Подслушано

Сегодня по прогнозам метеорологов, на территории Тюменской области ожидаются дожди и грозы, в Ишиме непогода будет бушевать в течение всего дня.

Фото: Ишим пере Подслушано

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу град выпал в Тобольске. Основной удар стихии обрушился на Подгорную часть города.

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