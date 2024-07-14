Побило все посадки: по Тюменской области прошел ураган

Кроме того, под воду ушли автодороги, паркинг и тротуар у городского рынка «Никольский», придомовые территории в отдельных районах. Правда, ураган прошел не во всех районах — в Гагарино, Клепиково, Макарово, Пахомово весь день светило солнце и даже не было намека на дождь.